Reševanje po potresu: 'Bombažek' pod ruševinami ujet kar 61 ur

Teče že tretji dan od uničujočega potresa, ki je prizadel jugovzhod Turčije in severozahod Sirije. Vse manj je upanja, da bodo rešili vse ljudi, ki so ujeti pod ruševinami. Zato pa vsako rešeno življenje povrne upanje in reševalcem da nov zagon. Da je dragoceno prav vsako življenje, ne le človeško, pa pričajo številne zgodbe reševanja živali. V ruševinah so namreč ujeti tudi številni hišni ljubljenčki, predvsem psi in mačke.

V kraju Iskenderun so reševalci rešili prestrašenega psa, ki je bil kar 61 ur povsem zakopan. Na posnetku se vidi, kako je le njegova glava molela iz ruševin. Medtem ko so ga skušali odkopati, so mu reševalci ponujali vodo, a je kuža le zbegano gledal naokoli in nekajkrat prestrašeno zacvilil.

Posnetek reševanja psička po imenu Pamuk (Bombažek) je takoj zakrožil po družbenih medijih. Za psa naj bi pred potresom skrbeli sosedi, saj je po besedah lokalnih prebivalcev njegov lastnik na zdravljenju v bolnišnici v kraju Mersin, ki je od Iskenderuna oddaljen približno 200 kilometrov. Podobno srečo v nesreči je imel tudi mešanček, ki so ga rešili v provinci Hatay na jugu Turčije. Pod ruševinami je preživel okoli 55 ur, zaradi česar je bil povsem izčrpan in premražen. Ko so ga potegnili na varno, so mu priklopili infuzijo in ga pogreli s toplimi odejami.

'Rešite mojo mačko' Iz province Hatay prihaja še en posnetek reševanja živali – tokrat mačke. Še preden je lokalna reševalna ekipa izpod ruševin osvobodila 20-letnega študenta, ki je bil ujet med podrto steno in stropom drugega nadstropja 5-nadstropne stanovanjske hiše, jih je ta prosil: "Rešite mojo mačko." In ko so študenta po petih urah potegnili na varno, so se reševalci lotili še reševanja mačke po imenu Jagoda (Çilek). Ko je reševalec našel oranžno mačko in jo prijel, da bi jo potegnil ven, se je vidno prestrašena nekoliko upirala in se skušala s kremplji zadržati za zaveso, v kateri je našla zatočišče. Na koncu so jo uspešno rešili in jo vrnili lastniku, ki je po oskrbi v bolnišnici dobrega zdravja. Tudi mačka je bila videti nepoškodovana.

Svojevrsten simbol humanosti v teh težkih dneh so postale tudi fotografije reševalca, ki v rokah drži prestrašeno mačko. Njen bel puhast kožušček je ves prašen. S svojimi tačkami se oklepa reševalca, medtem ko ji humanitarni delavec ponuja vodo.

