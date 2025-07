Slovenski pilot: Takšnih zahtevnih nalog ne morejo opravljati začetniki

Ob prihodu na plažo, ki je bila "polna turistov in njihovih stvari" , je Mrlak ocenil, da je pristanek prenevaren. Kljub temu je sprejel izjemno drzno odločitev: medicinsko ekipo so spustili na streho dveh majhnih objektov tik nad plažo. Pri tem manevru je krmilo prevzel kopilot Andreas Pirhe , saj je bil položaj optimalen za Mrlakov vizualni nadzor.

Plaža Klančac v Brseču je izjemno priljubljena med turisti, zaradi čiste vode in visokih pečin znanih kot Lozarov stup – od koder pogumni skačejo v vodo. Tudi mladi Nemec iz skupine motoristov se ni mogel upreti adrenalinu. Po prvem uspešnem skoku se je pri drugem hudo poškodoval. "V treh minutah smo poleteli, vmes smo dobili koordinate, kje naj bi se to zgodilo, tako da smo se namenili tja, ene šest minut smo rabili do tja," je opisal Tomaž Mrlak , član helikoptrske posadke, ki je sodelovala pri reševanju poškodovanca.

Spektakularen pristanek s preciznim manevrom slovenskega pilota je pritegnil tudi pozornost hrvaških medijev, ki so pilota označili za heroja. "S pilotskega vidika to niti ni bil ne vem kako majhen prostor, so bili že manjši prostori," pa pravi Mrlak.

Čeprav so ga mediji oklicali za heroja, ta skromno poudarja izjemno delo svojega kopilota in celotne ekipe.

Po uspešni oskrbi in signalu so ponesrečenca naložili na helikopter in ga odpeljali v bolnišnico v Reki.

Kot pojasnjuje Mrlak, so akcije helikopterske nujne medicinske pomoči na splošno obravnavane kot letalske operacije z visokim tveganjem. Število takšnih primarnih poletov se poleti znatno poveča zaradi prisotnosti turistov, medtem ko je pozimi fokus na urgentnih medicinskih stanjih, kot so srčni infarkti in kapi, kjer je hitrost ključnega pomena, saj je "vsaka minuta odločilna".