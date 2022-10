Reši jih lahko le beg: 'Vojna ni nekaj, v čemer želim sodelovati'

Tisoče ruskih nabornikov, ki se ne želijo odzvati na ruski vpoklic, je na begu iz države. Veliko teh moških iz Rusije beži samih, nekateri tudi z ženo in otroci. Pestijo jih duševne stiske in strah pred prihodnostjo. "Iz Rusije bežimo, ker želimo živeti," je povedal eden izmed 200.000 ubežnikov, ki so pred vpoklicem zbežali v Kazahstan. V državi jih sicer lepo sprejemajo, pozdravil jih je tudi kazahstanski predsednik, ki razume njihovo brezupno situacijo.

Vadim, 28-letni ruski ubežnik, je za CNN povedal, da je padel v depresijo, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin naznanil delno militarizacijo. "Bil sem jezen in žalosten," se spominja. Vadim je ob ruski invaziji v Ukrajino tudi šel na moskovske ulice in protestiral proti vojni. "Ničesar ne moremo spremeniti, čeprav smo se trudili," je opisal stanje v svoje državi. icon-expand Po mobilizaciji je državo zapustilo na tisoče ljudi. Nekateri naborniki bežijo sami, nekateri z družinio. FOTO: AP Zato je mladenič ugotovil, da ga lahko reši samo beg. S težkim srcem se je poslovil od svoje babice in Moskvo potencialno zapustil za vedno. "Ne vem, koliko časa ji je še ostalo. Upam, da se bom lahko nekega dne vrnil in jo pokopal," je bil otožen. Duševne stiske so pestile tudi 30-letnika, ki je v Kazahstan prispel iz ruskega mesta Jekaterinburg. Ko je izvedel za vpoklic, se je boril s paničnimi napadi. "Kako naj sodelujem v vojni brez želje, da bi to vojno zmagali?" se je vprašal. Pobegnil je brez svoje družine, a upa, da se mu bosta žena in sin lahko kmalu pridružila. icon-expand Po razglasitvi delne mobilizacije v Rusiji je iz države pobegnilo na tisoče ljudi. FOTO: AP Ruski državljani tako iz države bežijo, ker želijo živeti in ker ne želijo sodelovati v vojni, ki si je nikoli niso želeli. "Iz Rusije bežimo, ker želimo živeti. Strah nas je, da bi nas poslali na bojno polje v Ukrajino," pove Aleksej, še en ubežnik pred vojnimi grozotami. V Kazahstanu sta ruska mladeniča v vrsti pred registracijskim centrom stala skupaj z več kot 150 drugimi ubežniki. Skupaj je po podatkih kazahstanske vlade v njihovo državo prispelo več kot 200.000 ruskih ubežnikov. icon-expand Kasim-Žomart Tokayev je toplo pozdravil ruske ubežnike. FOTO: AP "Večina teh ljudi je bila zaradi brezupne situacije prisiljena oditi. Za njih moramo poskrbeti in zagotoviti njihovo varnost," je dejal predsednik Kasim-Žomart Tokajev, ki je ruske ubežnike lepo pozdravil. V Kazahstan sicer ne prihajajo samo posamezniki, ampak tudi velika ruska podjetja in korporacije, je povedala nepremičninska podjetnica, ki je hkrati opozorila, da lahko zaradi velike količine ruskih beguncev cene nepremičnin v večjih mestih poskočijo. "Pravijo, da so se pripravljeni takoj vseliti in plačati, kolikor želimo, ampak nimamo prostora," je povedala agentka. PREBERI ŠE Vpoklicani Oleg: 'Ne bom pustil, da me Putin spremeni v morilca' Ubežnik Georgij pa je izpostavil še eno tegobo ruskih ubežnikov. Povedal je, da jih dojemajo kot begunce in hkrati kot agresorje. "Nikoli nisem podpiral te vojne, ampak vseeno sem nekako povezan z državo, saj imam ruski potni list," je izpostavil. Ruski ubežniki sicer uradno niso begunci, saj ruska vlada ni razglasila, da je v vojni z Ukrajino. Po Kremlju namreč Rusija v Ukrajini izvaja "posebno vojaško operacijo".