Kot smo že poročali, se je včeraj pri Mljetu prevrnila ladja z izletniki. Dnevnik.hr navaja, da je umrl hrvaški državljan, ki je bil kapitan izletniške ladje. Na ladji "Kača" je bilo še osem tujih državljanov, ki so jih rešili in niso bili poškodovani. Potop ladje je potrdil David Radas z Ministrstva za pomorstvo, promet in infrastrukturo.

"Rešil sem potnike, a izvlekel truplo kapitana, človeka, ki sem ga poznal 20 let," je povedal Mario Orlandini, ki je lociral ostanke ladje v morju. Kot je še pojasnil, je ladjo zadel val, zaradi česar se je prevrnila. Povedal je, da so rešili tudi petletnega otroka. "Potniki so v šoku, ampak so živi ... Kapitanu pa se žal ni uspelo rešiti."