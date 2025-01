Ogorčenje: rešilec v Novem Sadu do smrti povozil 'protestniškega' psa

Vozilo nujne medicinske pomoči je na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, zapeljalo v križišče pri hotelu Sheraton in nadaljevalo vožnjo proti množici ljudi, ki se je zbrala nasproti. Vozilo je zapeljalo v množico, ki se je umaknila, so pa bili na njegovi poti tudi številni štirinožci, med njimi Donna, v katero je nato trčilo vozilo. Pri tem protestniki poudarjajo, da vozilo ni imelo vklopljenih signalnih luči in sirene.

"Ljudje so se začeli odmikati, da bi jih spustili skozi, vendar je eno od reševalnih vozil trčilo v Donno in brez ustavljanja nadaljevalo pot. Ljudje v konvoju so Donno odpeljali do najbližje veterinarske klinike, a kot so zapisali, je bilo prepozno zanjo," so sporočili iz društva za zaščito živali Spans.

"Z žalostjo smo izvedeli, da je bil med protestom v Novem Sadu povožen pes. Čeprav je bilo sprva objavljeno, da gre za reševalno vozilo, smo kasneje izvedeli, da je vozilo last Kliničnega centra Vojvodine," pravijo v tej zdravstveni ustanovi.