Rešili 200 živali pred požarom: tigri, opice in panda v direktorjevi hiši

Večina živali se sedaj sicer nahaja na nadomestni lokaciji, a ker za vse takoj ni bilo prostora, je direktor živalskega vrta v domačo oskrbo vzel nekaj opic, pand in celo tigra. Chad Staples je dejal, da so razmere apokaliptične ter da je vse skupaj izgledalo kot sodni dan.

Povedal je, da je bila reševalna akcija tako učinkovita, prav zaradi skrbno pripravljenega načrta za kritične situacije. Najprej so namreč z območja živalskega vrta umaknili visoko vnetljive stvari, nato pa so se posvetili živalim. Večje živali, kot so levi, tigri in orangutani, so bili nameščeni v zavarovane nočne ograde, manjše živali pa so potrebovale dodatno zaščito, zato jih je vzel k sebi domov.

"Trenutno se v moji hiši, v različnih sobah nahaja več različnih živali. So na varnem. Niti ene nismo izgubili," je povedal Staples. Oskrbnica Sara Ang je povedala, da se v hiši nahaja nekaj manjših opic, rdeča panda ter tiger, ki je trenutno na vrtu za hišo. Direktor živalskega vrta je še dejal, da so večji stres utrpele le žirafe in zebre. Razlog sicer niso požari, pač pa hrup in premikanje oskrbnikov in vozil.

V omenjenem živalskem vrtu so zagotovili večje količine vode, s katero zaenkrat uspešno gasijo manjše požare v okolici. Majhno mestece Mogo, ki se nahaja v najbolj ogroženi zvezni državi Novi Južni Wales, je sicer utrpelo veliko škode. Uničenih je bilo več deset domov.

V avstralskem Novem Južnem Walesu so medtem razglasili izredno stanje. Obeta se namreč poslabšanje vremenskih pogojev. Tisoči že bežijo z ogroženih območji.