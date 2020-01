Rešili 536 ribičev, ki jih je odnesla ledena ploskev

V sedemurni operaciji so ruski reševalci rešili kar 536 ribičev, ki so ostali ujeti na veliki ledeni ploskvi, ki se je odlomila od otoka Sahali na skrajnem vzhodu Sibirije. 60 ribičev se je sicer uspelo rešiti tako, da so se na različne načine prebili do obale, ostali pa so potrebovali pomoč.

Po poročanju ruskih medijev so nekatere skupine uporabile manjše ledene ploskve kot splave ter z njimi odveslale do obale, medtem ko se je velika ploskev od nje vse bolj oddaljevala. V trenutku, ko so do ribičev prišli reševalci, je bila ploskev oddaljena že več kot 200 metrov. To je že tretji primer na območju Sahalina, ko so morale reševalne službe reševati ribiče, ki so "odplavali" na ledenih ploskvah. Nazadnje se je to zgodilo 22. januarja, ko je odneslo 300 ribičev. Oblasti sicer že več dni opozarjajo ljudi, naj se ne zadržujejo na ledu, saj so vremenske razmere zaradi razmeroma visokih januarskih temperatur izredno neugodne, včasih pa pride tudi tragičnih zapletov.