Kriki izpod ruševin, kopljejo z golimi rokami, številne stavbe nepregledane

Po podatkih venezuelskih oblasti so reševalci med vikendom iz ruševin rešili 33 ljudi. Med njimi sta bila tudi dva dečka, oba stara 11 let, ki so ju v ločenih akcijah rešili v nedeljo. Skupno je v katastrofi po zadnjih uradnih podatkih umrlo najmanj 1450 ljudi, več deset tisoč pa jih še vedno pogrešajo. Potresa z magnitudo 7,2 in 7,5 sta porušila skoraj 800 stavb, številni ljudje pa so ostali ujeti pod betonskimi ploščami.

V Venezuelo je medtem prispelo že več deset mednarodnih reševalnih ekip iz Mehike, Španije, Katarja, Združenih držav Amerike, Združenega kraljestva in drugih držav.Po podatkih Združenih narodov na terenu deluje 39 mednarodnih iskalno-reševalnih ekip s skoraj 2000 reševalci, 111 reševalnimi psi, zdravstvenimi ekipami ter mikro droni, ki pomagajo odkrivati morebitne preživele globoko pod ruševinami.

Šest ur reševanja za enega dečka

Posebej odmevna je bila zgodba 11-letnega Moisesa, ki so ga reševalci po večdnevnem ujetništvu izvlekli iz približno treh metrov globokih ruševin. Kolumbijska enota za obvladovanje naravnih nesreč je sporočila, da je šesturna, izjemno zahtevna reševalna akcija zahtevala natančno delo, saj bi lahko že najmanjša napaka povzročila nov zrušek. Na posnetkih je videti, kako dečka iz zvitega betona odnesejo na nosilih, oči pa mu zaščitijo pred močno sončno svetlobo. Po poročanju Reutersa je eden od reševalcev prek radijske zveze povedal, da so Moisesa našli v bližini njegove matere in sestre, ki nesreče nista preživeli. Le nekaj ur pozneje so reševalci v kraju Caraballeda izpod ruševin rešili še drugega 11-letnega dečka. V istem mestu sta francoska in ameriška reševalna ekipa izpod porušene stavbe rešili tudi očeta in njegovega najstniškega sina.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Iskanje preživelih po potresu v Venezueli AP

Po potresu v Venezueli AP

Po potresu v Venezueli AP

Po potresu v Venezueli AP

Reševalne ekipe v Venezueli AP

Uničenje po potresih v Venezueli AP

Nemški reševalci na poti v Venezuelo AP













"Čas se izteka"

Humanitarne organizacije opozarjajo, da je prvih 48 do 72 ur po potresu odločilnih za iskanje preživelih. Čeprav je to obdobje že minilo, reševalci vztrajajo, da je ljudi mogoče najti žive tudi pozneje, predvsem če imajo dostop do vode ali hrane. Koordinator Združenih narodov za Venezuelo Gianluca Rampolla je za BBC dejal, da strokovnjaki še vedno verjamejo v možnost novih uspešnih reševanj, vendar poudarjajo, da se čas hitro izteka. Najhuje je prizadeta obalna pokrajina La Guaira, kjer so številna večnadstropna stanovanjska poslopja povsem porušena. Gasilec, ki sodeluje pri iskanju v Caraballedi, je za BBC povedal, da številnih stavb sploh še niso uspeli pregledati. "Ni dovolj rok. Zelo verjetno je pod ruševinami še vedno veliko ljudi," je dejal.

Sorodniki kopljejo z golimi rokami

V najbolj prizadetih soseskah prebivalci še naprej odstranjujejo ruševine z golimi rokami, saj težke mehanizacije marsikje še ni. Med njimi je tudi Wilber, ki je v potresu izgubil osem sorodnikov. Pet jih je še vedno ujetih pod porušenimi domovi. Ob tem je ostro kritiziral organizacijo pomoči. Povedal je, da so zaradi zaprtih cest in dovoljenj za dostop do prizadetih območij izgubili dragocene ure, ki bi lahko pomenile razliko med življenjem in smrtjo. Delo reševalcev dodatno otežujejo številni popotresni sunki, zaradi katerih prebivalci živijo v stalnem strahu pred novimi porušitvami.

Igrišče za golf postalo bolnišnica

Na tisoče ljudi noči preživlja v avtomobilih ali na odprtih površinah, stran od poškodovanih stavb. Igrišče za golf v Caraballedi se je v nekaj dneh spremenilo v improvizirano bolnišnico, zbirni center humanitarne pomoči in zatočišče za družine, ki so izgubile vse. Med njimi je tudi Milagros González, ki je z dvema majhnima hčerkama in starejšima sorodnikoma pobegnila iz stanovanjske stavbe, ki je sicer ostala pokonci, vendar ni več varna za bivanje. "Hiša ni več primerna za življenje. Toda živi smo. To je najpomembnejše," je povedala.

