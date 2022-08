Medvedji mladič se je omamil z divjim medom

V provinci Düzce na severozahodu Turčije so v četrtek rešili dezorientiranega mladiča rjavega medveda, ki naj bi bil omamljen, ker je pojedel preveliko količino divjega medu, poroča Reuters.

Posnetki so pokazali, kako se je medvedji mladič, po tem, ko so ga rešili iz gozda, zibal in bil vidno omamljen, ko je sedel v zadnjem delu tovornjaka. Divji med ali po turško "deli bal" je vrsta rododendronovega medu, ki ima lahko halucinogene učinke.

Medvedjega mladiča so odpeljali k veterinarju, kjer so ga zdravili, v prihodnjih dneh pa ga bodo verjetno izpustili v naravo, so povedale lokalne oblasti in dodale, da je v dobrem stanju.