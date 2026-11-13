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Rešili so ga čips, voda iz potoka in country uspešnica

Melbourne, 13. 11. 2026 14.46 pred 1 uro 3 min branja 5

Avtor:
U. Z. K.
Rešitev mladega Williama

17-letni William, ki je skoraj teden dni preživel izgubljen v avstralski divjini, je uteho med dolgimi in hladnimi nočmi našel v prepevanju pesmi Johna Denverja "Take Me Home, Country Roads". Jedel je čips z okusom piščanca, ki ga je imel pri sebi, in pil vodo iz potoka. "Nisem si mislil, da bom zdržal šest dni!" priznava iz bolniške postelje.

Po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 100 ljudi, je policijski helikopter v četrtek zjutraj le našel 17-letnega Williama, ki je izginil prejšnji petek med kampiranjem s prijateljem. Oblečen le v kratke hlače in delovne čevlje ter pokrit z brisačo je ležal na skali ob potoku blizu kraja Walhalla, 130 kilometrov vzhodno od Melbourna.

Kot je povedala njegova mama Elizabeth Barkley, se je brez telefona, hrane in vode odpravil po dodatno opremo za kampiranje, a je pri tem zgrešil odcep in se izgubil. Spodrsnilo mu je in padel je v prepad, poroča Guardian.

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Ko se je stemnilo, se je zavlekel na skalo in se pokril z brisačo. Vrečko čipsa z okusom piščanca, ki jo je imel pri sebi, je razporedil na več dni, pil pa je vodo iz potoka. V težkih razmerah, ko se je soočal z osamljenostjo, je tolažbo našel v country uspešnici Johna Denverja, v kateri se ponavlja verz "odpelji me domov, tja, kamor spadam", je povedal za oddajo Sunrise na televiziji Seven. "To je pesem iz mojega otroštva. Nekega večera sem jo začel prepevati in počutil sem se bolje, zato sem kar nadaljeval," je dejal iz bolniške postelje v mestu Traralgon, kamor so ga pripeljali zaradi dehidracije.

Ko je nad seboj zagledal helikopter, je William pomahal in v zrak dvignil pest, nato pa so ga z vitlom dvignili in prepeljali na varno. Ob tem je, pravi, občutil čisto evforijo. "Samo sreča in hvaležnost, ker se je zgodilo nekaj, kar sem mislil, da se morda nikoli ne bo – končno bom spet videl svojo mamo. Kar nekajkrat sem pomislil: 'Ojej, zunaj postaja temno, ne vem, ali me bodo sploh videli.'"

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Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, on pa je presrečen, da je na varnem. "Noči so bile precej hladne. Mislim, da je nekajkrat tudi deževalo. Čez dan je bilo vroče, zato sem dobil sončne opekline; okolica je bila precej nevarna. Iskreno povedano, nisem si mislil, da bom zdržal šest dni," prizna.

Objem z mamo po šestih dneh je bil najlepši trenutek njegovega življenja. Ta je v četrtek s solzami v očeh novinarjem dejala, da je presrečna in da William "ne bo nikoli več zapustil hiše". "Mislim, da bo pri tej izjavi vztrajala. Trenutno me z drugega konca sobe strogo gleda, zato ne pričakujem, da bom prav kmalu spet šel ven," je William povedal v smehu.

Rešitev mladega Williama
Rešitev mladega Williama
FOTO: AP

Dejal je še, da se počuti odlično, saj se je v četrtek zvečer dobro naspal v udobni postelji in končno nekaj pojedel. "Zelo sem hvaležen vsem reševalcem, medicinskim sestram, ekipam za iskanje in reševanje ... vsem, ki so sodelovali v iskanju."

Pilot Dave Wylie je novinarjem povedal, da je bilo iskanje izjemno zahtevno, William pa je imel srečo, da se je zatekel na odprto območje. "Veliko območij je tako gosto poraščenih, da tal sploh ne vidiš; tudi če bi bil kdo tam, bi lahko zlahka poletel mimo njega, ne da bi ga opazil," je dejal.

Barkleyjeva pa je za oddajo A Current Affair na televiziji Nine povedala, da je bila osupla nad tem, kako dobro se je njen sin znašel v divjini. "Preprosto nisem mogla verjeti, da je zdržal tako dolgo. Ampak on je nogometaš. Je trpežen in v izjemno dobri fizični kondiciji. Njegova gibčnost je neverjetna." Kot pravi, je ves čas slutila, da je živ. "Globoko v srcu sem vedela ... Ves čas sem le molila, molila in molila."

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KOMENTARJI5

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Mukec
13. 11. 2026 16.20
Meni po posnetku ni izgledalo toliko strmo in brezizhodno, da bi moral obstati na mestu. Greš dol ob potoku, pa prideš v civilizacijo. Totalno napihnjena zgodba.
Odgovori
0 0
Paradox
13. 11. 2026 16.17
Že druga novica o dečku, brez pomembne informacije, da je AVTIST - oseba s tako posebnostjo je teden dni preživela sama v divjini, to je novica.
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+2
2 0
toncek baloncek
13. 11. 2026 15.28
Saj je veselo da s ega je naslo, ampak z druge strani pri 17 smo vcasih znali sami se v gozdu preskrbet za kar dlje caša sedaj pa itak samo racunalnike poznajo pa mame da nosijo hrano. Zato tudi bi kaksna vojska prisla prav
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+6
6 0
Kimberley Echo
13. 11. 2026 15.54
Seveda lahko pri teh letih narediš marsikaj, ampak on je avtist. Sreča je ta, da je bil ob potoku s tekočo vodo in da se ni poškodoval, ko je zdrsel v 80 m globoko sotesko. Gosto grmičevje je namreč zadrževalo direkten padec, obenem pa ga tudi skrilo, da ga dolgo niso opazili. Konec dober, vse dobro.
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+1
1 0
Sixten Malmerfelt
13. 11. 2026 14.58
Kakšna reklama! Sem bil 12 dni brez čipsa in samo na vodi! Pa še normalno sem delal!
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+7
7 0
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