Rešili so ga čips, voda iz potoka in country uspešnica

Po obsežni iskalni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 100 ljudi, je policijski helikopter v četrtek zjutraj le našel 17-letnega Williama, ki je izginil prejšnji petek med kampiranjem s prijateljem. Oblečen le v kratke hlače in delovne čevlje ter pokrit z brisačo je ležal na skali ob potoku blizu kraja Walhalla, 130 kilometrov vzhodno od Melbourna. Kot je povedala njegova mama Elizabeth Barkley, se je brez telefona, hrane in vode odpravil po dodatno opremo za kampiranje, a je pri tem zgrešil odcep in se izgubil. Spodrsnilo mu je in padel je v prepad, poroča Guardian.

Ko se je stemnilo, se je zavlekel na skalo in se pokril z brisačo. Vrečko čipsa z okusom piščanca, ki jo je imel pri sebi, je razporedil na več dni, pil pa je vodo iz potoka. V težkih razmerah, ko se je soočal z osamljenostjo, je tolažbo našel v country uspešnici Johna Denverja, v kateri se ponavlja verz "odpelji me domov, tja, kamor spadam", je povedal za oddajo Sunrise na televiziji Seven. "To je pesem iz mojega otroštva. Nekega večera sem jo začel prepevati in počutil sem se bolje, zato sem kar nadaljeval," je dejal iz bolniške postelje v mestu Traralgon, kamor so ga pripeljali zaradi dehidracije. Ko je nad seboj zagledal helikopter, je William pomahal in v zrak dvignil pest, nato pa so ga z vitlom dvignili in prepeljali na varno. Ob tem je, pravi, občutil čisto evforijo. "Samo sreča in hvaležnost, ker se je zgodilo nekaj, kar sem mislil, da se morda nikoli ne bo – končno bom spet videl svojo mamo. Kar nekajkrat sem pomislil: 'Ojej, zunaj postaja temno, ne vem, ali me bodo sploh videli.'"

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Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, on pa je presrečen, da je na varnem. "Noči so bile precej hladne. Mislim, da je nekajkrat tudi deževalo. Čez dan je bilo vroče, zato sem dobil sončne opekline; okolica je bila precej nevarna. Iskreno povedano, nisem si mislil, da bom zdržal šest dni," prizna. Objem z mamo po šestih dneh je bil najlepši trenutek njegovega življenja. Ta je v četrtek s solzami v očeh novinarjem dejala, da je presrečna in da William "ne bo nikoli več zapustil hiše". "Mislim, da bo pri tej izjavi vztrajala. Trenutno me z drugega konca sobe strogo gleda, zato ne pričakujem, da bom prav kmalu spet šel ven," je William povedal v smehu.

Rešitev mladega Williama FOTO: AP