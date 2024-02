Rešili so jih izpod ruševin, zdaj jih množično posvajajo

Na stotine mačk in psov teče naokoli, se lovijo in igrajo v Ernestovem zavetišču za živali v Siriji. Vse živali, ki danes bivajo v tem zavetišču, so dobro hranjene in pod oskrbo veterinarja, poroča Al Jazeera. Muhammad Wattar, ki vodi zavetišče, je ponosen, da lahko svojim živalcam vse to tudi zagotavlja.

Zavetišče stoji na obrobju mesta Idlib, njegova ekipa pa je bila ena izmed tistih, ki so po potresih, ki so lani prizadeli Sirijo in Turčijo, iz ruševin reševali tudi kosmatince in druge pozabljene živali. 6. februarja lani je Wattar mobiliziral ekipo, ki se je podala na pomoč živalim. Delavci so delali tudi po 16 ur na dan, da bi prišli do ljubljenčkov, ki so jih pod seboj pokopale porušene stavbe.