Rešili so se skozi podstrešno okno, nato odplavali na streho džamije

Kot da je spet divjala vojna. Tako opisujejo opustošenje prebivalci območij iz Bosne in Hercegovine, ki so jih pred tednom dni prizadele katastrofalne poplave in zemeljski plazovi. Družine se poslavljajo od svojih najdražjih. V poplavah je ugasnilo 24 življenj. Tri osebe še pogrešajo. Nekateri se vračajo v svoja razdejana mesteca in vasi, kjer stroji noč in dan odpravljajo ogromno škodo. Uničenih ali poškodovanih je na stotine domov in drugih objektov. Nekatere vasi so še vedno odrezane od sveta, brez vode in elektrike. Prostovoljci neumorno zbirajo in prizadetim dovažajo pomoč. A pot v normalno življenje na tem območju bo še dolga.