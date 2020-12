Rešili ugrabljene nigerijske srednješolce

Odgovornost za napad je prevzela teroristična organizacija Boko Haram in sporočila, da je zajela več kot 600 dijakov. V četrtek se je pojavil video, v katerem naj bi bili prikazani zajeti dijaki. Vodja teroristične skupine Abubakar Shekau je ob tem povedal, da so se za ugrabitev odločili zaradi "promocije islama" in nasprotovanja "zahodnjaškemu načinu izobraževanja" .

Da so dijake rešili iz ujetništva, je sporočil svetovalec nigerijskega predsednika Muhammada Buharija. "Ugrabljeni dijaki srednje šole za znanost v Kankari so rešeni. Hvala bogu,"je zapisal. Drugih podrobnosti akcije reševanja nigerijske oblasti še niso razkrile.

Porast banditskih tolp je viden predvsem na severu in severozahodu Nigerije. Pogoste so zasede in ugrabitve ljudi na hitrih cestah, pa tudi oboroženi ropi, ki nemalokrat pomenijo tudi smrtne žrtve. Po podatkih Amnesty Internationala so letos med januarjem in junijem tolpe ubile že 1126 ljudi. Najpogosteje napade izvaja muslimanska milica Fulani.