Tujina

Rešili več kot 250 ubogih psov, stlačenih v eno dnevno sobo

London, 09. 04. 2026 09.25 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.P.
Psi RSPCA (FB)

Britanska organizacija za reševanje živali je na spletu delila fotografijo, tako grozljivo, da so uporabniki v šoku ugibali, da prizor ne more biti resničen, temveč generiran s pomočjo umetne inteligence. A organizacija je morala ugibanja zanikati: "Žal je fotografija resnična." Prikazuje množico psov, ki so natrpani v dnevni sobi. Na posestvu so odkrili več kot 250 psov.

Dobrodelna organizacija, ki se bori proti krutosti do živali, RSPCA je v nedavni akciji z enega samega britanskega posestva rešila več kot 250 psov, križancev s pudlji. Na družbenem omrežju so delili tudi slike psov, ki prikazujejo množico kosmatincev, natrpanih v dnevni sobi.

Prav ta fotografija je uporabnike spleta tako šokirala, da so ugibali, morda celo upali, da je nastala s pomočjo umetne inteligence. A RSPCA je slednje zanikala: "Razumemo grozo ljudi. A to ni umetna inteligenca. Fotografija je resnična."

Od 250 psov jih je RSPCA sprejela 87, preostale štirinožce pa so predali centru za ponovno namestitev Dogs Trust, poroča portal The Independent.

Strokovnjaki za dobrobit živali so dejali, da tovrstni primeri v zadnjem času naraščajo. Od leta 2021 so namreč v Angliji in Walesu zabeležili 70-odstotno povečanje incidentov, ki so vključevali večje število živali.

"Ta šokantna slika prikazuje resničnost številnih primerov lastnikov, ki imajo večje število živali. S tovrstnimi situacijami se naši člani soočajo vse pogosteje, saj prejemamo vse več poročil o primerih, ki vključujejo 10, 50 ali celo 100 živali," je dejala nadzornica RSPCA Jo Hirst.

Kot pojasnjujejo v organizaciji, so ti primeri lahko povezani s težavami z duševnim zdravjem, krizo življenjskih stroškov ali rejci živali. Dodali so, da gre sicer pogosto za sprva dobronamerne lastnike, ki pa izgubijo nadzor nad situacijo. Centri za živali pa so medtem prav tako prenatrpani, zato organizacija poziva k posvojitvam hišnih ljubljenčkov.

psi velika britanija mučenje

  • ZOFA S POSTELJNO FUNKCIJO
  • KOTNA SEDEŽNA GARNITURA
  • DNEVNI REGAL
  • DNEVNI REGAL
  • VZMETNICA
  • ŠIROKA KOMODA
  • OMARA Z DRSNIMI VRATI
  • OMARA Z OGLEDALOM
  • VISEČA OMARA
  • SPODNJA OMARICA
  • SREDNJE VISOKA OMARA
  • ENOTA Z UMIVALNIKOM
  • KUHINJSKI BLOK
  • KOTNA PISALNA MIZA
  • DIREKTORSKI STOL
  • PREDSOBA
  • STOL
  • JEDILNA MIZA
  • ZLOŽLJIV VRTNI SEDEŽ
  • VRTNA MIZA
galeon
09. 04. 2026 10.54
Vse za dobro reklamo. Očitno tem psom nič ne manjka.
ivan res grozni
09. 04. 2026 10.52
Po trideset prodajalcev strpati v celico za dva!
