Rešili več kot 250 ubogih psov, stlačenih v eno dnevno sobo

Prav ta fotografija je uporabnike spleta tako šokirala, da so ugibali, morda celo upali, da je nastala s pomočjo umetne inteligence. A RSPCA je slednje zanikala: "Razumemo grozo ljudi. A to ni umetna inteligenca. Fotografija je resnična."

Dobrodelna organizacija, ki se bori proti krutosti do živali, RSPCA je v nedavni akciji z enega samega britanskega posestva rešila več kot 250 psov, križancev s pudlji. Na družbenem omrežju so delili tudi slike psov, ki prikazujejo množico kosmatincev, natrpanih v dnevni sobi.

Od 250 psov jih je RSPCA sprejela 87, preostale štirinožce pa so predali centru za ponovno namestitev Dogs Trust, poroča portal The Independent.

Strokovnjaki za dobrobit živali so dejali, da tovrstni primeri v zadnjem času naraščajo. Od leta 2021 so namreč v Angliji in Walesu zabeležili 70-odstotno povečanje incidentov, ki so vključevali večje število živali.

"Ta šokantna slika prikazuje resničnost številnih primerov lastnikov, ki imajo večje število živali. S tovrstnimi situacijami se naši člani soočajo vse pogosteje, saj prejemamo vse več poročil o primerih, ki vključujejo 10, 50 ali celo 100 živali," je dejala nadzornica RSPCA Jo Hirst.

Kot pojasnjujejo v organizaciji, so ti primeri lahko povezani s težavami z duševnim zdravjem, krizo življenjskih stroškov ali rejci živali. Dodali so, da gre sicer pogosto za sprva dobronamerne lastnike, ki pa izgubijo nadzor nad situacijo. Centri za živali pa so medtem prav tako prenatrpani, zato organizacija poziva k posvojitvam hišnih ljubljenčkov.