'Rešilni' oblak in njegovih 16 litrov nad Korčulo

Lokalnim gasilcem iz Smokvice so se v soboto pri gašenju požara pridružile sile iz celotne Dubrovniško-neretvanske županije, ki so čez dan prispele na kraj dogodka, da bi pomagale pri obrambi naselja in zaustavitvi širjenja požara.
Že včeraj smo poročali, da je pomagalo tudi več letal za gašenje, zaradi resnosti razmer pa so bile v pripravljenosti dodatne gasilske sile s celine, ki bi jih poslali na Korčulo.
Gasilci in prestrašeni prebivalci so pričakovali izjemno težko noč.
Proti jutru pa so si olajšano oddahnili, saj so dobili darilo z neba – oblačno gmoto, piše Slobodna Dalmacija. "Po uradnih podatkih hrvaške meteorološke agencije je 'rešilni' oblak v bližnjo Čaro prinesel kar 16,5 litra dežja na kvadratni meter, iz česar je mogoče sklepati, da je nebo podobno količino padavin dostavilo tudi požaru, s katerim se naši gasilci pogumno borijo že od včeraj," so zapisali.
"Hvala za dež. Zoro smo dočakali z dežjem," so bili hvaležni tudi lokalni gasilci.
Čeprav so se najhujšemu scenariju izognili, je požar za seboj pustil opustošenje. Gasilci iz Smokvice so objavili fotografije zoglenelega pogorišča. Nekdanje zelenje so zamenjali počrneli borovci, požgano rastlinje in debela plast pepela. "Pokrajina tega dela Korčule se je v le nekaj urah popolnoma spremenila, strokovnjaki pa opozarjajo, da bo narava potrebovala leta, da si opomore in ponovno ozeleni," še navaja omenjeni dalmatinski časnik.
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