Rešitelj ugrabljene najstnice: Z ustnic sem ji razbral, da potrebuje pomoč

Prejšnji teden je v medijih odmevala zgodba, da je policistom v Severni Karolini uspelo rešiti ugrabljeno najstnico, potem ko je ta z roko nakazovala, da potrebuje pomoč. Gesto za klic na pomoč je videla na priljubljenem družbenem omrežju, prepoznal pa naj bi jo tudi voznik v drugem avtomobilu, ki je poklical policijo. Zdaj se je oglasil tudi on in povedal malce drugačno zgodbo. Priznal je, da njene kretnje ni prepoznal, pač pa ji je to, da potrebuje pomoč, razbral z ustnic.

50-letni David Isaacs iz Berea v zvezni državi Kentucky je policijo poklical potem, ko se je mimo njega peljal avtomobil znamke Toyota Corolla, na sovoznikovem sedežu pa je bilo dekle, ki je tiho prosilo na pomoč. "Res je večkrat dvignila štiri prste k oknu, a te kretnje nisem prepoznal. Nemo je govorila 'help me' (pomagajte mi, op.a.), dvakrat je to nakazala z usti, mislim, da je celo ponavljala številko 911! Videti je bilo, da je jokala. Upočasnil sem za nekaj avtomobilov in poklical policijo," je opisal po poročanju NBC News. Spomnimo, 16-letnica iz Ashevillea je izginila 2. novembra, njeno izginotje so policiji prijavili starši. V četrtek so dispečerji v centru za klic v sili prejeli klic voznika, ki je dekle opazil v nekem avtomobilu na cesti. Njegovega imena niso omenjali. "Dekle je s kretnjami nakazovalo, da potrebuje pomoč," je sporočila policija. Dodali so, da je moški kretnje z rokami takoj prepoznal z družbenega omrežja TikTok in razbral, da gre za klic v sili: "Potrebujem pomoč – nasilje v družini."

Kretnja, ki jo uporabimo v tem primeru, izgleda takole: izvedemo jo z eno roko, dlan obrnemo navzven, nato palec upognemo navznoter in ga pokrijemo s prsti.

Tudi najstnica v avtomobilu je za ta znak izvedela prek družbenega omrežja. Moški je še sedem kilometrov vozil za avtomobilom, lokacijo in ostale podatke pa posredoval policiji. Ti so avtomobil ustavili in uspešno rešili najstnico. Izkazalo se je, da jo je ugrabil 61-letni James Herbert Brick iz kraja Cherokee v Severni Karolini in jo odpeljal v Ohio, kjer je imel sorodnike. Ko so ti ugotovili, da gre za mladoletno dekle in da je pogrešana, sta Ohio zapustila.

icon-expand James Herbert Brick FOTO: Policija v Kentuckeyu