IMF pošilja tri milijarde, sledijo privatizacija, višji davki

Trenutno katastrofalno finančno stanje, najhujše od osamosvojitve države od Velike Britanije leta 1948, je posledica slabega gospodarskega upravljanja, kamor sodi tudi zgrešena kmetijska reforma, in pandemije covid-19, ki je uničila pomembno panogo - turizem.

Štiriletni program naj bi vključeval povečanje javnih prihodkov, spodbujanje fiskalne konsolidacije, uvedbo novih cen za gorivo in elektriko, povečanje socialnih izdatkov, okrepitev avtonomije centralne banke in obnovitev izčrpanih deviznih rezerv. Še posebej temeljita naj bi bila davčna reforma.

Šrilanka mora prestrukturirati skoraj 30 milijard evrov dolga, Japonska pa se je ponudila, da bo vodila pogovore z drugimi glavnimi upnicami, vključno z regionalnima tekmecema Indijo in Kitajsko. Če upniki ne bodo pripravljeni na sodelovanje, je pričakovati, da bo to še poglobilo krizo.

Se pa skupaj z načrtom za okrevanje pojavljajo strahovi, kaj "urejanje financ" pomeni v praksi za že tako revne državljane. Med drugim se pričakuje znatne varčevalne ukrepe in zmanjšanje delovnih mest v državnih podjetjih, ki ustvarjajo izgubo, na vidiku je obsežna privatizacija. Obeta se tudi dvig davka na dodano vrednost.

Na Šrilanki se tako že več mesecev soočajo z akutnim pomanjkanjem goriva in drugih osnovnih dobrin, kar je sprožilo proteste brez primere, ki so na koncu pripeljali do odstopa vlade.

Raziskovalka Sarah Saadoun za Human Rights Watch piše, da so pogoji IMF tisti, ki bodo poslabšali politične in gospodarske težave ali prinesli olajšanje ob odpravljanju temeljnih vzrokov krize. IMF bi moral politiki povedati, da mora sodelovati z javnostjo, ne pa je utišati.

A pričakuje se, da bo program omejil javno porabo, vključno s plačami v javnem sektorju, čeprav IMF v svojih smernicah sam priznava, da znižanje plač v javnem sektorju nesorazmerno škoduje ženskam, in spodbuja alternativne politike. Prav tako se predvideva odprava subvencije za gorivo in elektriko, kar bi ob višjem DDV še dvignilo cene, čeprav so milijoni že v hudih finančnih težavah.

Po njenem bi moral IMF uporabiti svojo moč, da zagotovi financiranje, ki Šrilančanom zagotavlja široko pomoč na način, ki je pregleden in odgovoren, spopasti pa bi se morali predvsem z ogromno sistemsko korupcijo in okrepiti pravno državo.

Trenutno so v parlamentu trije protikorupcijski zakoni, razveljavili naj bi ustavne spremembe, ki so spodkopale neodvisnost sodstva. Vrstijo pa se pozivi k temeljiti preiskavi korupcije v zadnjih letih in zahteve, da si država - v sodelovanju z drugimi državami - povrne sumljivo pridobljeno premoženje, ki je skrito v tujini. Dejstvo je, da Šrilančani obupno potrebujejo podporo IMF, a večina si bolj kot hitrega denarja želi resnih sprememb.