'Resni pomisleki' glede Odbora za mir. 'Imamo orodja, EU se bo branila'

"Imamo resne pomisleke o številnih elementih ustanovne listine Odbora za mir, povezane z obsegom, upravljanjem in skladnostjo z Ustanovno listino Združenih narodov," je v ustnih sklepih izrednega vrha EU o transatlantskih odnosih povedal predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Dodal je, da so pripravljeni delati z ZDA pri implementaciji mirovnega načrta za palestinsko enklavo Gaza z Odborom za mir kot prehodno upravo, kot predvideva resolucija Varnostnega sveta ZN 2803.

Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je ob robu Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu ustanovil Odbor za mir, ki je bil sprva zasnovan za upravljanje Gaze po vojni, nastaja pa kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz. Odbor, ki bo po besedah Trumpa sodeloval tudi z Združenimi narodi, bodo sestavljali voditelji držav. Sodelovanje je potrdilo več kot 30, številni pa so še neodločeni. Vabilo je prejela tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki pa ga na novinarski konferenci po vrhu EU v Bruslju ni komentirala. Večina evropskih držav je vabilo že zavrnila oziroma je do sodelovanja v odboru, ki ga bo vodil ameriški predsednik, zadržana. Španski premier Pedro Sanchez je po poročanju francoske tiskovne agencije v Bruslju dejal, da je njegova država zavrnila sodelovanje. Sodelovanje v odboru je zaenkrat zavrnila tudi Slovenija.

Costa: EU se bo branila pred vsako obliko izsiljevanja

Costa je komentiral tudi nedavne grožnje ameriškega predsednika z uvedbo dodatnih carin zoper nekatere evropske države. Sredino odločitev Trumpa, da jih naposled ne bo uvedel, je sicer ocenil kot pozitivno: "Uvedba dodatnih carin bi bila v nasprotju s trgovinskim dogovorom EU-ZDA. Zdaj se moramo osredotočiti na nadaljevanje implementacije tega dogovora. Cilj mora biti stabilizacija trgovinskih odnosov med EU in ZDA."

Ob tem pa je opozoril tudi, da se bo EU še naprej "zavzemala za svoje interese ter branila sebe, svoje države članice in svoje državljane pred vsakršno obliko izsiljevanja". "Ima moč in orodja, da to stori in bo tudi storila, ko in če bo treba," je dejal Costa. Četrtkovo zasedanje je sklical po Trumpovih sobotnih grožnjah z uvedbo carin na uvoz iz osmih evropskih držav, povezanih z njegovimi težnjami po prevzemu Grenlandije. V sredo je ameriški predsednik po pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti danskega avtonomnega ozemlja in celotnega območja Arktike ter preklical grožnjo s carinami.

Polna podpora EU Danski in Grenlandiji

Predsednik Evropskega sveta je po zasedanju izrazil polno podporo EU Danski in Grenlandiji, ki da lahko edini dve odločata o zadevah, ki se ju tičejo. Predsednica Von der Leynova pa je povedala, da EU dela na krepitvi odnosa z danskim avtonomnim ozemljem. V okviru tega bo komisija v kratkem predstavila obsežen naložbeni sveženj za Grenlandijo, je napovedala. Izrazila je tudi namero za poglobitev sodelovanja z ZDA in vsemi partnerji na področju varnosti arktičnega območja. Med drugim namerava EU okrepiti varnostno-obrambne dogovore z Združenim kraljestvom, Kanado, Norveško, Islandijo in drugimi. "To je postala resnična geopolitična nuja," je menila.