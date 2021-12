Resnična znanstvena fantastika: nagrajevanje 'dobrih' in kaznovanje 'slabih' državljanov

Sistem pa se lahko uporabi tako za posameznike kot tudi za podjetja in vladne organizacije. Zasebni sektor za svoje zaposlene medtem uporablja lasten in neuraden sistem točkovanja.

Kitajski sistem "socialnih kreditov" je vil prvič uveden leta 2014 in je pomemben sestavni del sistema socialističnega tržnega gospodarstva ter socialnega upravljanja. Letvico določajo kitajska skupina za gospodarsko načrtovanje, Nacionalna komisija za razvoj in reforme (NDRC), Ljudska banka Kitajske in kitajski sodni sistem, poroča Insider.

Kazni za izgubo padec na moralni lestvici pa bi lahko obsegale omejevanje potovanj, vključno s prepovedjo poletov, ali omejevanje drugih luksuznih dobrin. Po podatkih Nacionalnega centra za informacije o javnih kreditnih točkah so oblasti do konca leta 2018 že prepovedale nakup kart za več milijonov letov.

Število kreditov bi bilo tako odvisno od posameznikovega vedenja. Kako natančno bi določali pridobivanje in izgubljanje kreditov, sicer ni znano, vendar pa primeri pomik na lestvici navzdol vključujejo tudi neustrezno vožnjo, kajenje na prepovedanih območjih in tudi deljenje lažnih novic, zlasti o terorističnih napadih ali varnosti na letališčih. Z izgubo točk bi bili državljani lahko kaznovani tudi v primeru prekomernega igranja videoiger ali zapravljanja denarja za nepomembne stvari.

Pilotno so program že pred leti preizkusili na več milijonih ljudeh. ta je za zdaj še prostovoljen in deluje le na določenih območjih države, vendar pa oblasti načrtujejo, da bo sistem sčasoma postal obvezen in poenoten po vsej državi. Vsaka oseba bi tako dobila svojo unikatno kodo, ki bi jo nato uporabljala za beleženje ocene socialnih kreditov.

Kazni pa bi lahko imele tudi številne druge moralne in družbene razsežnosti. Sedemnajstim ljudem, ki so leta 2017 zavrnili služenje vojaškega roka, so zaradi tega onemogočili vpis na visokošolsko izobraževanje, prijavo na srednjo šolo ali nadaljevanje študija. Posledice pa bi se lahko prenesle tudi na posameznikove otroke. Pred tremi leti je namreč kitajska univerza zavrnila vpis študenta, ker je imel njegov oče zaradi neodplačanega posojila slabo kreditno oceno.

Osebam s slabo oceno bi lahko ob tem odvzeli tudi psa. Mesto Jinan, ki leži na vzhodu Kitajske, je leta 2017 začelo uveljavljati sistem socialnih kreditov za lastnike psov, po katerem lahko lastnikom hišnih ljubljenčkov odštejejo točke, če psa sprehajajo brez povodca ali če motijo javni mir. Lastnikom, ki so izgubile vse točke, so pse zasegli, osebe pa so morale opraviti test o predpisih za lastnike hišnih ljubljenčkov.

Še ena taktika tega sistema je tudi razkrivanje informacij in javno sramotenje. Vladno obvestilo iz leta 2016 podjetja spodbuja, naj pred zaposlitvijo oseb preverijo črno listo. Preden bodo osebe dodane na seznam, jih bo sicer sodišče obvestilo, posamezniki pa se bodo lahko v roku 10 dni po prejemu obvestila na odločitev sodišča pritožili.

Sistem bi 'dobre' državljane nagradil

Medtem pa bi sistem poskrbel, da bi posamezniki, ki bi imeli dobro oceno socialnih kreditov in bi se na moralni lestvici vzpenjali, dobili nagrado. Tako kot so se že pojavili primeri kaznovanja za izgubo točk, so se pojavili tudi takšni, ki so bili za svoje zgledno vedenje nagrajeni. Četa 2015 se je tako pojavil primer ženske, ki je zaradi svoje dobre ocene hotel rezervirala brez plačila gotovine.