Biden Američanom: Ustvarja se nevarna oligarhija, ki ogroža demokracijo

V govoru iz Ovalne pisarne, kjer se je zbrala njegova družina, je Biden izpostavil tudi dosežke svoje administracije v petletnem mandatu - nova delovna mesta, investicije v infrastrukturo, zdravstveno varstvo, ravnanje ob pandemiji covida-19 in zagotavljanje večje varnosti v ZDA. Ob tem je poudaril, da bo trajalo še nekaj časa, da bodo v ZDA v celoti čutili vse učinke dela njegove vlade.

Pri tem je opozoril na izjemno bogat "tehnološko-industrijski kompleks", ki ima po njegovih besedah lahko nenadzorovano moč nad Američani, s čimer je po poročanju britanskega BBC posredno omenil najbogatejšega človeka na svetu Elona Muska , ki je blizu Trumpu in je tudi finančno podprl njegovo volilno kampanjo.

"Danes se v Ameriki oblikuje oligarhija izjemnega bogastva, moči in vpliva, ki resnično ogroža našo celotno demokracijo, naše osnovne pravice in svobodo," je dejal 82-letni Biden.

Med drugim je dejal, da želijo močne sile s svojim nenadzorovanim vplivom odpraviti ukrepe, ki so jih sprejeli za spopadanje s podnebno krizo, da bi služile svojim lastnim interesom za moč in dobiček.

Opozoril je tudi, da so Američani zasuti z lažnimi in netočnimi informacijami, kar omogoča zlorabo moči. Kritičen je bil tudi podjetij, ki obvladujejo družbene medije, kot je Meta, ki je nedavno napovedala, da ne bo več sodelovala z neodvisnimi preverjevalci dejstev. "Družbeni mediji se odpovedujejo preverjanju dejstev. Resnico dušijo laži, ki se izrekajo zaradi moči in dobička," je dejal.

V poslovilnem govoru je kot enega svojih dosežkov omenil v sredo doseženi dogovor o prekinitvi ognja v Gazi med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas. Kot je dejal Biden , ki je maja lani predložil svoj načrt za končanje vojne v Gazi, so bila pogajanja ena najtežjih v njegovi karieri.

Ob koncu govora pozval Američane, naj varujejo svojo državo.