Restavracija na plaži v idilični Breli: Hrvaška mora hotelski verigi vrniti 782.000 evrov

Sunce Hoteli, ki so danes v lasti arabskega vlagatelja pod blagovno znamko Bluesun Hotels & Resort s, upravljajo 11 hotelov ob obali Jadranskega morja, en kamp in še en objekt, piše Index.hr. Sodišče v Splitu je zdaj na podlagi tožbe izdalo za državni proračun precej neprijetno sodbo. Hrvaška mora Sunce hotelom vrniti celoten znesek, vložen v restavracijo na plaži v Breli.

Začetek tega primera sega v leto 1990, ko je podjetje (takrat HTP Brela) dobilo odločbo, na podlagi katere je hotelsko podjetje dobilo pravico do uporabe območja na plaži v Breli, postavili so tudi restavracijo oziroma lokal. Leto pozneje je lokal na plaži že imel uporabno dovoljenje. Po zakonskih predpisih se je lahko zemljišče uporabljalo in pozidavalo, nikoli pa ni postalo last podjetja, ki je imelo na njem koncesijo.

Ko je bila HTP Brela privatizirana, to ni bilo vključeno v njen kapital. Ocenili so naložbo v restavracijo na plaži, ki pa ni prešla v last hotela. Potem je bila med Splitsko-dalmatinsko županijo in Hotelom Brela, d. d. sklenjena pogodba o podelitvi koncesije na zemljišču, na katerem sta zgrajena plaža in gostinski objekt Jakiruša. Koncesija je trajala 10 let. Zanimivo je, da je hotelsko podjetje po izteku koncesije še vedno ostalo na tej plaži v Breli, vodilo pa je tudi restavracijo. Zato je država leta 2021 tožila Sunce hotele in od njih zahtevala vrnitev objekta na plaži Jakiruša. Ta tožba je rodila nov postopek, ker so lastniki hotela menili, da jim mora država povrniti vložek v restavracijo.

Prvi postopek se je lani končal v korist države, tako da so se hoteli Sunce na koncu morali umakniti z znane plaže v Breli. Zdaj pa je v njihovo korist prispela nepravnomočna sodba. Po tej sodbi, v katero je dobil vpogled N1, mora država zdaj res vrniti tisto, kar so Sunce hoteli vložili v gostinski objekt na plaži.

Je pa sodišče obračunalo tudi dajatev za koncesijo, ki je Sunce hoteli niso plačevali od leta 2007, torej 17 let. Na koncu je bilo izračunanih nekaj več kot 40.000 evrov, to pa so odšteli od zneska 822.400 evrov, ki so ga po oceni poznavalcev hoteli Sunce vložili v plažo Jakiruša. Ta sodna odločba še ni pravnomočna, tako hotelsko podjetje kot Republika Hrvaška pa imata pravico do pritožbe.