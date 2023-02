Restavracija z najboljšimi ocenami na spletu v resnici sploh ne obstaja

Številni so opozorili, da na spletnih straneh, ki temeljijo na povratnih ocenah uporabnikov, enostavno prihaja do manipulacij.

"Ne morem verjeti, da ta lokal res obstaja," je zapisal eden od ocenjevalcev. Nič presenetljivega, saj res ne obstaja. Novinarji CBC News so namreč ugotovili, da restavracija, ki je na platformi Tripadvisor od uporabnikov prejela le najvišje ocene, na omenjenem naslovu sploh ne obstaja.

Fotografije na strani platforme, ki so bile nato izbrisane, so prikazovale notranjost restavracije z majhnim barom, kavčem in barskimi stoli. Izmišljena restavracija je prek spleta goste vabila tudi z živo glasbo, otroškim igriščem in možnostjo samopostrežbe.

Zmedeni so bili tudi v podjetju, ki posluje na istem naslovu. Yoo Jeung, ki vodi cvetličarno v stavbi, kjer naj bi obratovala tudi restavracija, je za Guardian povedala, da nima pojma, kje bi restavracija sploh lahko bila, čeprav naj bi domnevno obratovala v isti stavbi kot njena cvetličarna.

"Zgodila se je človeška napaka"

Na platformi je bila ob fotografijah izmišljene restavracije tudi fotografija komika Charlesa Deschampsa in telefonska številka. Deschamps se na prošnje za komentar ni odzval, poroča Guardian.

Številni so po objavi novice opozorili, da na spletnih straneh, ki temeljijo na povratnih ocenah uporabnikov, enostavno prihaja do manipulacij. "Zaradi človeške napake pri moderiranju je lažna objava ostala na platformi dlje, kot bi morala," so v izjavi zapisal pri Tripadvisorju. "Ponudbe, vključno z recenzijami in fotografijami omenjene restavracije so zdaj neaktivne," so dodali.