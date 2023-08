Restavracije zavračajo 'skope' goste, županja grozi s sankcijami

"Če ste premalo zapravili, vam preprosto povedo, da do začetka septembra ni prostih miz," pove lokalna stranka. Gostinci so za časnik pojasnili, da je vse pogostejša taktika restavracij, da mizo ponudijo za določeno ceno. "Rekli bodo: seveda, imamo mizo za 5000 evrov. Bo to v redu?" Nekateri določajo tudi minimalen znesek, ki naj bi ga gost porabil pri njih. Ta ponekod znaša 1500 evrov na osebo.

Lokalni časnik Nice Matin poroča, da nekatere restavracije v Saint-Tropezu, priljubljeni poletni destinaciji slavnih in bogatih, v svojih bazah podatkov preverjajo imena strank in zavračajo rezervacije, če ocenijo, da gost ob preteklem obisku ni dovolj zapravil oz. ni pustil velikodušne napitnine.

"Te obtožbe so zame izjemno šokantne, saj so na žalost resnične," je za lokalne medije povedala županja mesta Sylvie Siri in dodala, da "celoten svet nasprotuje tovrstnim praksam, ki uničujejo podobo mesta".

Lokalni časnik še poroča, da so številni prebivalci Saint-Tropeza siti astronomskih cen, neustreznih storitev in brezbrižnega osebja. Županja Sirijeva je napovedala, da se bo ob koncu sezone srečala z lastniki restavracij in jih opomnila na "njihove odgovornosti". A ker so zlorabe tako razširjene, je že sprejela določene ukrepe.

Restavracije, ki so krive "izsiljevanja" ali nezakonitega zbiranja osebnih podatkov brez soglasja, bi lahko ostale brez dragocenih licenc, ki jim omogočajo odprtje pozno v noč. V mestu sicer delijo tudi nalepke, ki obiskovalce opominjajo, naj se obrnejo na mestno oblasti, če se počutijo ogoljufane.

"Te prakse so odvratne tako za obiskovalce kot lokalno prebivalstvo. Pregnali so nas že iz naših stanovanj in kmalu nas bodo pregnali še iz naših restavracij," je bila ostra županja.