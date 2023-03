Kongresni republikanci sicer skušajo pomagati in želijo privesti Bragga na zaslišanje v kongres, kar se ne bo zgodilo, ker nimajo takih ustavnih pooblastil. Bragg je njihove pozive že gladko zavrnil. Gre namreč za lokalni pregon Trumpa v New Yorku, ki nima zveze z zvezno vlado.

"Retorika dvakrat ustavno obtoženega nekdanjega predsednika je brezobzirna, obsojanja vredna in neodgovorna. To je nevarno. In če bo nadaljeval, bo nekoga ubil. Posledice podžiganja nekdanjega predsednika smo že videli. On je glavni odgovorni za spodbujanje nasilnega upora, ki se je zgodil 6. januarja, vendar se očitno ni naučil ničesar," je sporočil vodja demokratske manjšine v predstavniškem domu kongresa Hakeem Jeffries.

Newyorška velika porota, ki bo potrdila ali zavrnila obtožnico proti Trumpu, bo o tem predvidoma odločala šele prihodnji teden. Po navedbah tožilcev je nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen igralki Stormy Daniels plačal 130.000 dolarjev. Trump mu je kasneje povrnil stroške v obrokih, ki so bili označeni kot pravni stroški.