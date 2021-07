Med spopadi v Afganistanu umrl fotoreporter Reutersa

Med poročanjem o spopadih, ki so izbruhnili med afganistanskimi varnostnimi silami in talibani, je blizu mejnega prehoda s Pakistanom umrl priznani novinar in fotograf Reutersa, Danish Siddiqui. Star je bil 40 let.

Afganistanske varnostne sile so se s talibani spopadle v obmejnem mestu Spin Boldak, v navzkrižnem ognju se je znašel tudi fotograf in novinar Danish Siddiqui, poroča Reuters. "Prizadevamo si pridobiti več informacij, sodelujemo z oblastmi v tej regiji," sta v izjavi za javnost zapisala Michael Friedenberg in odgovorna urednica Alessandra Galloni. "Danish je bil izjemen novinar, vdan mož in oče ter sodelavec." Siddiqui je Reutersu v petek dopoldan sporočil, da je bil ranjen v roko med boji, a je prejel zdravniško pomoč, talibanski borci pa so se umaknili iz Spin Boldaka. Novinar se je zatem pogovarjal z lastnikom trgovine, ko so talibani znova napadli, je za Reuters potrdil poveljnik afganistanskih sil. Tiskovni predstavnik talibanov Zabihullah Mujahid je za Reuters dejal, da niso bili obveščeni, da se na tem območju nahaja novinar. Ekipi Reutersa se je Siddiqui pridružil leta 2010, poročal je o vojni v Afganistanu, Iraku, protestih v Hongkongu ter begunski krizi manjšine Rohingja - za kar je kot del Reutersove ekipe leta 2018 prejel tudi Pulitzerjevo nagrado. V zadnjih mesecih pa so po svetu zaokrožile njegove fotografije krize epidemije v Indiji.