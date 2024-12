Revija Time bo Trumpa razglasila za osebnost leta

Viri so za Reuters in CNN potrdili, da bo Donald Trump na dan razglasitve za osebnost leta pozvonil ob odprtju newyorške borze. Zvonjenje pomeni začetek ali zaključek trgovalnega dne na največji svetovni borzi in velja za čast. V preteklosti je bilo zvonjenje namreč rezervirano izključno za vodstvene delavce podjetij, ki so praznovali prvo javno ponudbo ali druge pomembne korporativne mejnike.

Revija Time bo Trumpa že drugič razglasila za osebnost leta. Prvič si je ta naziv prislužil leta 2016 po presenetljivi zmagi na predsedniških volitvah. Takrat je Trump imenovanje označil za "veliko čast".

Leta 2020 je revija Time za osebnosti leta razglasila aktualnega predsednika ZDA Joeja Bidna in podpredsednico ter letošnjo poraženko na volitvah Kamalo Harris. Lani je denimo naziv prejela ameriška pop zvezdnica Taylor Swift.