Revija Time za osebnost leta 2025 razglasila 'arhitekte' UI

Osebnost leta 2025 so ustvarjalci umetne inteligence. Na naslovnici revije so med drugim upodobljeni šef Nvidie Jensen Huang, Mark Zuckerberg iz Mete, Sam Altman iz OpenAI in Elon Musk.
Glavni urednik revije Time Sam Jacobs je za TODAY pojasnil, da so prepoznali seizmični vpliv umetne inteligence, ki je v zadnjem času postala neizogibna v skoraj vseh vidikih življenja. Revija je ob tem proučila tudi napetosti med tistimi, ki spodbujajo razvoj umetne inteligence, in številnimi drugimi, ki se bojijo njenih potencialnih škodljivih učinkov.
"Vsaka panoga jo potrebuje, vsako podjetje jo uporablja in vsak narod jo mora ustvariti," je za Time povedal Jensen Huang, ki je prepričan, da je UI "najvplivnejša tehnologija našega časa".
Od konca leta 2022, ko je OpenAI predstavil svoj klepetalni robot ChatGPT, umetna inteligenca doživlja svoj razcvet. Po podatkih podjetja robota vsak teden uporablja približno 700 milijonov ljudi.
Velika tehnološka podjetja vlagajo milijarde dolarjev (evrov) v UI in infrastrukturo, ki stoji za njo, da bi ohranjali tempo s tekmeci.
Analitik pri Forresterju, Thomas Husson, je za BBC povedal, da bi lahko 2025 označili za prelomnico, saj je umetna inteligenca postala del našega vsakdanjika. "Večina potrošnikov jo uporablja, ne da bi se tega sploh zavedala," je komentiral.
Revija Time je lani za osebnost leta imenovala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, leto pred njim pa ameriško pevko Taylor Swift.
Revija osebnosti leta izbira že vse od leta 1927. Od takrat naprej uredniki vsako leto izberejo osebo, ki je po njihovi oceni najbolj izstopala v zadnjih 12 mesecih.
