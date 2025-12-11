Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Revija Time za osebnost leta 2025 razglasila 'arhitekte' UI

Washington, 11. 12. 2025 14.57 | Posodobljeno pred 43 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.S.
Komentarji
12

Osebnost ali bolje rečeno osebnosti leta 2025 so po izboru revije Time 'arhitekti' umetne inteligence. Na naslovnici vplivne revije so se letos znašla nekatera najvidnejša imena v ameriški tehnološki sferi, ki vlagajo milijarde v razvoj UI.

Osebnost leta 2025 so ustvarjalci umetne inteligence. Na naslovnici revije so med drugim upodobljeni šef Nvidie Jensen Huang, Mark Zuckerberg iz Mete, Sam Altman iz OpenAI in Elon Musk

Glavni urednik revije Time Sam Jacobs je za TODAY pojasnil, da so prepoznali seizmični vpliv umetne inteligence, ki je v zadnjem času postala neizogibna v skoraj vseh vidikih življenja. Revija je ob tem proučila tudi napetosti med tistimi, ki spodbujajo razvoj umetne inteligence, in številnimi drugimi, ki se bojijo njenih potencialnih škodljivih učinkov. 

"Vsaka panoga jo potrebuje, vsako podjetje jo uporablja in vsak narod jo mora ustvariti," je za Time povedal Jensen Huang, ki je prepričan, da je UI "najvplivnejša tehnologija našega časa". 

Od konca leta 2022, ko je OpenAI predstavil svoj klepetalni robot ChatGPT, umetna inteligenca doživlja svoj razcvet. Po podatkih podjetja robota vsak teden uporablja približno 700 milijonov ljudi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Velika tehnološka podjetja vlagajo milijarde dolarjev (evrov) v UI in infrastrukturo, ki stoji za njo, da bi ohranjali tempo s tekmeci. 

Analitik pri Forresterju, Thomas Husson, je za BBC povedal, da bi lahko 2025 označili za prelomnico, saj je umetna inteligenca postala del našega vsakdanjika. "Večina potrošnikov jo uporablja, ne da bi se tega sploh zavedala," je komentiral. 

Revija Time je lani za osebnost leta imenovala ameriškega predsednika Donalda Trumpa, leto pred njim pa ameriško pevko Taylor Swift. 

Revija osebnosti leta izbira že vse od leta 1927. Od takrat naprej uredniki vsako leto izberejo osebo, ki je po njihovi oceni najbolj izstopala v zadnjih 12 mesecih. 

time osebnost leta umetna inteligenca
Naslednji članek

Portugalska obstala v 24-urni stavki zaradi sprememb delovne zakonodaje

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (12)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
11. 12. 2025 15.41
Pri nas je OSEBNOST leta OSEBA ki je odstranila KURBUS zločincu in KOMUNIZMU..?? Človek je naredil to kar bi morale OBČINE, država leta 1991.
ODGOVORI
0 0
proofreader
11. 12. 2025 15.40
+1
Kateri AI nam bo Golob kupil? Menda bo odvzemal besedo sogovorniku, kot poslanke Svobode.
ODGOVORI
1 0
Noe7
11. 12. 2025 15.37
"uporabi" ali "zlorabi" - tukaj ni nobene dileme, doslej smo izumili čisto vse, kar se je dalo, pa seveda vse to tudi zlorabili
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
11. 12. 2025 15.28
+1
Umetna inteligenca bo svobodne levake in fajonke spravila na pravo pot. Malo bo trajalo ampak bo. Nekaterim najbolj skrajnim zal nebo pomoci ampak vecini bo pa pomagalo da jim zrasejo v dobre ljudi.
ODGOVORI
2 1
SrebrniPamirSinjeRajabOdisej
11. 12. 2025 15.32
-1
Res je.
ODGOVORI
0 1
yoyo211
11. 12. 2025 15.22
+0
UI tehnologija . Dejansko je to samo nov in boljši brskalnik , vse ostalo je hype in ko bo ta balonček počil bo ekonomija v rdečem . Tako kot bi naj bitcoin postal nova valuta izven centralnih bank . Pa je res? Zaenkrat je samo investicija in vsak vlagatelj/kupec gleda grafe kdaj coine kupiti ali prodati da bi kaj zaslužil z trgovanjem.Da bi pa ta denar bil v obtoku kot valuta oa dvomin da bo kdaj.Ponzi shema v tehnološki preobleki
ODGOVORI
1 1
bc123456
11. 12. 2025 15.21
+0
ČLOVEŠTVU SO ŠTETE URE ???????????????????????
ODGOVORI
2 2
GAYPROPAGANDA
11. 12. 2025 15.27
-1
Saj nas bo rešil Jezus, tako da brez skrbi!
ODGOVORI
0 1
GAYPROPAGANDA
11. 12. 2025 15.20
+1
AI je zakon če se jo uporablja v prave namene! Seveda pa bo šlo vse narobe!
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
11. 12. 2025 14.59
+2
UI je izredno negativna stvar. Sej cela ta tehnologija je bolj slabo kot pozitivno
ODGOVORI
3 1
Blue Dream
11. 12. 2025 15.20
+1
hja dvorezni meč . lahko jo vidimo kot naš pogreb ali pa kot upanje za prihodnost
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385