Revizorji EU: Frontex svojih dolžnosti ne opravlja uspešno

Član sodišča Leo Brincat, pristojen za poročilo, je izpostavil, da so naloge Frontexa na zunanjih mejah Evropske unije bistvene za boj proti čezmejnemu kriminalu in nezakonitim migracijam, da pa te dolžnosti ne opravlja uspešno. "To je še posebej zaskrbljujoče zdaj, ko Frontex dobiva dodatne odgovornosti," je dejal. "Mislim, da je največja težava v tem, da je Frontex odgriznil več, kot lahko prežveči. Prehitro so šli skozi številne spremembe in zdaj za to plačujejo," je še dejal po poročanjuEuronewsa.

Frontex so ustanovili leta 2004, da bi skupaj z nacionalnimi organi obravnaval mejne težave Evropske unije, kot so terorizem, nezakonita trgovina in tihotapljenje migrantov. Mandat agencije se je postopoma širil, ob tem pa se je večal tudi njen proračun – z 19 milijonov evrov v letU 2006 na 460 milijonov evrov lani.