Revizorji EU: Nadzor nad evropskim trgom elektrike nepopoln

Evropski revizorji v svojem posebnem poročilu, ki obravnava obdobje med letoma 2015 in 2021, ugotavljajo, da je bil nadzor trga, namenjen odkrivanju zlorab in manipulacij ter odvračanju od njih, nepopoln.

Pristop Acerja in Evropske komisije k spremljanju trga po oceni računskega sodišča nista dovolj prispevala k izboljšanju delovanja trga EU z električno energijo. Vzpostavitev notranjega trga elektrike so ovirala tudi regulatorna orodja, ki jih je izbrala komisija.

Gre za omrežne smernice, ki jih je treba izvajati s pogoji ali metodologijami, zaradi česar pa so bili za odobritve odgovorni nacionalni organi in agencija Acer. To je privedlo do preveč kompleksne in zapoznele harmonizacije pravil za čezmejno trgovanje.

Tako projekt povezovanja nacionalnih trgov elektrike, ki se je začel leta 1996 in bi se moral po prvotnih načrtih končati leta 2014, še vedno ni zaključen, pojasnjujejo revizorji. Konec leta 2021 članice nobene od sicer zavezujočih smernic niso izvajale v celoti, poudarjajo v poročilu.

"EU naj dokonča oblikovanje svojega notranjega trga z električno energijo"

"Ambicije EU so hvalevredne in potrebne, vendar bi lahko bili trgi električne energije v Evropi veliko bolj povezani," je ob tem povedal Mihails Kozlovs, član sodišča, ki je vodil revizijo.

"Zaradi sedanje krize cen energije in življenjskih stroškov, s katero se srečujejo državljani EU, je še toliko bolj nujno, da EU dokonča oblikovanje svojega notranjega trga z električno energijo," je še dejal.

Zato revizorji Evropski komisiji priporočajo racionalizacijo regulatornega okvirja, okrepitev okvirja za spremljanje omrežnih smernic. Med priporočili pa sta še ocena potrebe po okvirju za dosledno uporabo kazni in okrepitev upravljanja Acerja.

Agenciji pa priporočajo, naj pregleda vire, dodeljene za spremljanje smernic, okrepi nadzor nad celovitostjo veleprodajnega trga električne energije ter izboljša transparentnost in odgovornost v zvezi s svojim delom.

Revizorji lani sprejetih ukrepov za omilitev energetske krize, ki se je še zaostrila zaradi ruske agresije na Ukrajino, niso ocenjevali. So pa Evropsko komisijo, Svet EU in Evropski parlament pozvali, naj za odpravo pomanjkljivosti izkoristijo načrtovano reformo zasnove delovanja trga elektrike.

Bruselj je javno posvetovanje o tej reformi sprožil pred enim tednom, zaključilo pa se bo sredi februarja. Na podlagi posvetovanja bo komisija pripravila zakonodajni predlog, ki ga bo predstavila do konca prvega četrtletja.