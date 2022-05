Revne britanske družine iščejo zatočišče v restavracijah s hitro hrano

"Svojim otrokom kupijo Happy Meal za nekaj funtov, zato da so lahko nekaj časa na toplem. Tam si nato še umijejo zobe v umivalniku na stranišču in ure gledajo televizijo po brezplačnem brezžičnem omrežju," pravi Matthew Cole iz fundacije Fuel Bank. Ta skuša družinam pomagati pri plačilu življenjskih stroškov, saj so ti zaradi naraščajoče inflacije vse višji.

Cole je bil sprva zadolžen za obravnavo ranljivih strank enega od dobaviteljev energije. Hitro je ugotovil, da so se kupci, ko so imeli težave pri plačevanju računov, le redko obrnili na svojega dobavitelja. "Ko stranka neha plačevati, ti le redko pove, zakaj." Nekateri tako po neplačilu položnic bivajo na hladnem in v temi.

Fundacija Fuel Bank je neodvisna organizacija, ki se financira z mešanico nepovratnih sredstev, javnih sredstev in podporo panoge, pomagala pa je že več kot 500.000 ljudem v stiski. Tem pomagajo s plačilom položnic in pri pogovorih z dobavitelji energije. "Nezmožnost plačila ogrevanja je redko edina težava. Tu so še hrana in oblačila," pravi Cole. V primerjavi s preteklim letom so v fundaciji v prvih treh mesecih leta 2022 zabeležili za 74 odstotkov več vlog za pomoč.

Raziskave sicer kažejo, da okoli 40 odstotkov Britancev le stežka plača mesečne stroške, še poroča Guardian.