Ogorčene ženske: ubija Irance, Putinu pošilja drone, EU pa nič

Ti protesti imajo povsem novo protestno noto, pozivajo ženske, da se uprejo patriarhalnemu sistemu in pokažejo svoj obraz. "Od arabske pomladi, ki je bila iskra revolucije, so v protestih predvsem pobijali moške. Zdaj pobijajo ženske. Motor tega protesta so ženske. V mirnih protestih so si slekle naglavne rute, si ostrigle lase, kljub velikemu tveganju, da bodo prijete, posiljene, zaprte, pretepene in na koncu ubite," je dejala igralka in aktivistka za človekove pravice Nazanin Boniadi. Po njenem mnenju je pogum žensk nalezljiv, iranskim ženskam je uspelo nemogoče. Zdaj se iranski moški skupaj z ženskami zavzemajo za demokracijo, razumevanje pravic LGBTQ+, enakopravnost spolov, etnične manjšine, verske pravice ... Boniadijeva je to označila za prodemokratično gibanje.

Sprožilka protestov je bila Mahsa Amini. Vendar so ženske pravice v Iranu okrnjene že več kot 40 let, ta režim pa jim še zmanjšuje temeljne pravice, pa naj gre za pravila oblačenja ali kaj drugega, je poudarila vršilka dolžnosti izvršne direktorice pri Human Rights Watch, Tirana Hassan. "Zatiranje traja predolgo, Mahsa je bila aretirana, ker je nepravilno nosila hidžab. Ta trenutek pa ni le zaradi Mahse, temveč zaradi vseh žensk," je poudarila. Kot je dejala, so ta trenutek vodile ženske in dekleta, vendar se je to obrnilo v povsem ljudsko gibanje. Pozvala je mednarodno skupnost, naj podpre protestnike, ki so pripravljeni tvegati vse, da bi se slišal njihov glas.

"Ženske so postale bolj neustrašne, moški bolj podporni. Bolj ko iranski režim pobija, bolj so ljudje odločni," je pojasnila Alinejadova. "Gre za režim spolnega apartheida."