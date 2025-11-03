Revolucionarni polževi vsadki v UKC Maribor: preboj pri slušnih rešitvah

Gre za prvi polžev vsadek na svetu, ki omogoča nadgradnjo vgrajene programske opreme in s tem dostop do prihodnjih tehnoloških izboljšav brez potrebe po kirurškem posegu. Pacienti bodo lahko v prihodnosti prejemali nove ali izboljšane funkcije neposredno prek nadgradnje programske opreme v svojem vsadku, kar zagotavlja dolgoročno prilagodljivost in napreden razvoj poslušanja, pojasnjujejo na UKC Maribor.

Sistem vključuje pametni vsadek, zvočne procesorje ter napredno programsko opremo, ki omogočajo jasnejši in naravnejši zvok, neposredno pretakanje iz združljivih mobilnih naprav ter daljšo življenjsko dobo baterije z optimizirano porabo energije. Poleg tega so pacientove slušne nastavitve zdaj varno shranjene v samem vsadku, kar omogoča enostaven prenos nastavitev ob menjavi procesorja.

Nov pristop omogoča tudi zdravnikom dostop do osebnih, realnih podatkov o uporabi naprave, kar izboljšuje spremljanje napredka in prilagajanje oskrbe posameznim potrebam uporabnika. Sistem s tem prinaša pomemben korak naprej v tehnologiji slušnih rešitev, saj združuje inovativnost, zanesljivost in dolgoročno podporo uporabnikom vseh starosti, še dodajajo na UKC Maribor.