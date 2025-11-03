Svetli način
Revolucionarni polževi vsadki v UKC Maribor: preboj pri slušnih rešitvah

Maribor , 03. 11. 2025 09.11 | Posodobljeno pred 51 minutami

A.K.
V UKC Maribor so na Kliniki za otorinolaringologijo, kirurgijo glave in vratu v mesecu oktobru opravili prvi dve operaciji v Sloveniji – vstavitvi novega pametnega sistema polževega vsadka, ki je na evropskem trgu dosegljiv dober mesec dni.

Gre za prvi polžev vsadek na svetu, ki omogoča nadgradnjo vgrajene programske opreme in s tem dostop do prihodnjih tehnoloških izboljšav brez potrebe po kirurškem posegu. Pacienti bodo lahko v prihodnosti prejemali nove ali izboljšane funkcije neposredno prek nadgradnje programske opreme v svojem vsadku, kar zagotavlja dolgoročno prilagodljivost in napreden razvoj poslušanja, pojasnjujejo na UKC Maribor. 

Sistem vključuje pametni vsadek, zvočne procesorje ter napredno programsko opremo, ki omogočajo jasnejši in naravnejši zvok, neposredno pretakanje iz združljivih mobilnih naprav ter daljšo življenjsko dobo baterije z optimizirano porabo energije. Poleg tega so pacientove slušne nastavitve zdaj varno shranjene v samem vsadku, kar omogoča enostaven prenos nastavitev ob menjavi procesorja.

Nov pristop omogoča tudi zdravnikom dostop do osebnih, realnih podatkov o uporabi naprave, kar izboljšuje spremljanje napredka in prilagajanje oskrbe posameznim potrebam uporabnika. Sistem s tem prinaša pomemben korak naprej v tehnologiji slušnih rešitev, saj združuje inovativnost, zanesljivost in dolgoročno podporo uporabnikom vseh starosti, še dodajajo na UKC Maribor. 

Revolucionarni polževi vsadki v UKC Maribor: preboj pri slušnih rešitvah

Albert Konečnik
03. 11. 2025 10.09
In mi se venomer pritožujemo nad našim zdravstvom, ki je pravzaprav na zelo visokem strokovnem nivoju. Je pa politika tista, ki na zdravstvo po nepotrebnem meče slabo luč - tu so pa seveda osebni interesi, kdo se bo tu najbolj okoristil. V politiki so ljudje tako ali tako potrebni samo na volitvah, drugače so pa čista kolateralna škoda. A bomo še dolgo cilj za doseganje osebnih interesov???
bor99
03. 11. 2025 09.39
+1
super
