Revolucionarno zdravilo, ki je deklico rešilo pred neozdravljivim rakom

13-letna Alyssa iz Leicestra je lani maja zbolela za akutno limfoblastno levkemijo celic T oziroma belih krvnih celic. Slednje naj bi bile varuhinje telesa, pristojne so za naš imunski sistem, saj iščejo in uničujejo rakave celice, toda pri Alyssi so se obrnile proti njej in začele rasti brez nadzora. Akutna limfoblastna levkemija predstavlja 25 odstotkov vseh rakavih bolezni pri otrocih in je v otroški dobi kar 5-krat pogostejša od akutne mieloične levkemije. Gre za rakavo spremenjene limfocitne celice, razraščanje in kopičenje teh celic v kostnem mozgu pa zavira preostalo hematopoezo, kar vodi v slabokrvnost, trombocitopenijo in nevtropenijo.

Zdravniki bolnišnice Great Ormond Street v Londonu so uporabili nov pristop k zdravljenju, in sicer so začeli urejati gen, ki omogoča neposredno pretvorbo ene ciljne baze DNK v drugo ciljno bazo. V telesu najdemo štiri baze – adenin, citozin, gvanin in timin – to so gradniki naše genetske kode. Milijarde baz v naši nosilki genetskih informacij DNK določajo navodila za uporabo našega telesa. Zdravniki in znanstveniki, ki so razvijali zdravilo, so si s temi bazami pomagali, da so povečali natančno določen del genetske kode in spremenili molekularno strukturo samo ene baze ter v njej spremenili genetska navodila. Tehnologija se imenuje "osnovno urejanje", izumljena pa je bila šele šest let nazaj.

Ta tehnologija je bila uporabljena za izdelavo nove vrste T-celic, ki so bile sposobne loviti in ubijati Alyssine rakave T-celice. Najprej so začeli z zdravimi T-celicami, ki so prišle od darovalca, in se lotili spreminjanja – prvo osnovno urejanje je onemogočilo ciljni mehanizem T-celic, da ne bi napadle Alyssinega telesa, drugo je odstranilo gen CD7, ki kodira transmembranski protein, s tretjim popravkom pa so želeli preprečiti, da bi nove celice onemogočale kemoterapijo.