Prepričljivi goljufi: zanje posnela selfi in jim poslala varnostno SMS-kodo

Prevaranti so se pretvarjali, da so del Revolutove ekipe za preprečevanje goljufij in žrtvi večkrat poklicali glede sumljivih dejavnosti na njunih računih. S pomočjo uporabnikov računov so prestali vse varnostne preglede in vdrli v njuna računa.

Po poročanju spletne strani Which? , ki v Veliki Britaniji deluje kot varuh potrošnikov, so neznani storilci dvema uporabnikoma spletne banke Revolut v razmaku nekaj dni z računov pobrali 200.000 funtov oziroma okoli 230.000 evrov.

Revolut strankama izgube ne bo povrnil

Revolut je sprožil preiskavo obeh primerov in sklenil, da denarja strankama ne bo vrnil, saj da je bilo z njihove strani, torej z večfaktorskim preverjanjem, narejeno vse, kar so lahko naredili, da do vdora ne bi prišlo.

Med drugim sta uporabnika banke goljufom pomagala vdreti s selfijem, ki sta ga naredila, posredovanjem varnostne kode, ki sta jo prejela v sporočilu in odobritvijo prijave iz nove naprave, ki sta jo morala potrditi prek elektronskega računa.

Revolut je za Sky News povedal, da je seznanjen z "nedavnim porastom" naprednih poskusov prevare s prevzemi računov in da je "globoko zaskrbljen" zaradi števila kaznivih dejanj, ki goljufom uspejo z lažnimi telefonskimi klici.

Dodal je še, da jim je v podjetju žal, da je sploh prišlo do kakršnega koli primera, ko so bile njihove stranke tarče goljufov. Kot pravijo, vsak potencialni primer goljufije skrbno raziščejo in ocenijo. Hkrati pa tudi, kot pravijo, nenehno krepijo nadzor, da bi bili korak pred prevaranti, so iz Revoluta še sporočili za Sky News.