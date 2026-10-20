Revolut prizadel izpad, ki vpliva na več storitev

"Trenutno imamo težave z delovanjem več storitev," je za BBC povedal tiskovni predstavnik Revoluta in poudaril, da so denar in podatki vseh strank varni. "Odkar smo jo danes zjutraj odkrili, si prizadevamo odpraviti težavo in se opravičujemo vsem prizadetim za morebitne nevšečnosti," so dodali.

Na spletni strani podjetja je bilo razvidno, da je vrsta storitev "delno nedostopna" – vključno s plačili s karticami, nakazili, dvigi gotovine na bankomatih in težavami s storitvami za podporo strankam. Na družbenih omrežjih so številni uporabniki kritizirali podjetje zaradi izpada – češ da zaradi tega niso mogli dostopati do sredstev, izvajati plačil ali se obrniti na podporo strankam.

Revolut je ena redkih tako imenovanih "neobank", ki so nastale, da bi konkurirale tradicionalnim bankam s pristopom k finančnim storitvam, ki je na prvem mestu v digitalni obliki. Glede na spletno stran ima banka več kot 80 milijonov strank po vsem svetu.

Podjetje ni pojasnilo, ali težave, s katerimi se je soočalo v torek, vplivajo na uporabnike po vsem svetu. Revolut tudi ni želel povedati, kaj je bil razlog za težave.