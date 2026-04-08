Newyorškega arhitekta – serijskega morilca žensk je izdal DNK na skorji pice

Rex Heuermann je obtožen umora sedmih žensk v časovnem obdobju več kot dveh desetletij, njihove posmrtne ostanke naj bi nato odvrgel na Long Islandu v New Yorku. Na današnji težko pričakovani sodni obravnavi na okrožnem sodišču Suffolk v Riverheadu naj bi priznal krivdo. 62-letni arhitekt iz Massapeque je v priporu od julija 2023. Vse do zdaj je vztrajal, da je nedolžen. Prav tako je zanikal umor štirih deklet, katerih trupla so leta 2010 našli na plaži Gilgo. Po navedbah vira, seznanjenega s primerom, pa naj bi Heuermann zdaj prevzel odgovornost za umore vseh sedmih žensk, poroča CNN. Da z okrožnim tožilstvom pri tem ni bil sklenjen noben dogovor v zameno za priznanje krivde, še pravi vir. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtni zapor, brez možnosti pogojnega izpusta. Sojenje se bo pričelo septembra; njegov odvetnik Michael J. Brown se na prošnjo CNN za komentar ni odzval.

Priznanje krivde bi pomenilo konec preiskave primera, ki sega vse v leto 1993 in je kriminaliste zaposloval desetletja, posledično pa frustriral družine žrtev, ki so menile, da preiskave ne jemljejo dovolj resno. Nov zagon je dobila leta 2010 ob izginotju 23-letne Shannan Gilbert. Njeno iskanje ob bulvarju Ocean Parkway je privedlo do odkritja vsaj desetih posmrtnih ostankov, predsem mladih spolnih delavk, in sprožilo lov na domnevnega serijskega morilca. A je preiskava nato za več kot desetletje znova zamrla. O umorih na plaži Gilgo so medtem nastali knjiga, Netflixov film in številni dokumentarci. Morilec pa se je roki pravice še vedno uspešno izmikal. Dokler niso preiskovalci okrožja Suffolk leta 2022 ustanovili večagencijsko delovno skupino za vnovično preučitev umorov. Analize DNK, las, podatkov z mobilnih telefonov in več pričanj so jih pripeljale do Heuermanna. Julija 2023 so ga aretirali. Tožilstvo ga je sprva obtožilo umora treh žensk iz znane 'Gilgove četverice', nato pa še štirih žrtev, ki naj bi jih ubil vse od leta 1993.

Rex Heuermann je skupno obtožen umora sedmih žensk: Maureen Brainard-Barnes, Melisse Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Jessice Taylor, Valerie Mack in Sandre Costilla.

Za njihove družine bi bilo priznanje krivde olajšanje po letih čakanja na pravico, je dejal Robert Kolker, avtor knjige Izgubljena dekleta. "Bistvo knjige je bilo v tem, da je morilec izbral te žrtve, ker je mislil, da jih nihče ne bo pogrešal. In tragedija je v tem, da je imel dolga leta prav," je Kolker povedal za CNN. "Ta nova energija okoli primera, aretacija in morebitno priznanje krivde, kažejo, da se to morda spreminja. V takšnih primerih razumemo človečnost žrtev na način, kot je pred leti nismo," je dodal.

Najmanj sedem žrtev

V več kot dveh desetletjih je na Long Islandu izginilo več žensk, starih okoli 20 let, za katere je policija trdila, da so delale kot spremljevalke ali prostitutke. Posmrtne ostanke Sandre Costilla so našli v morju leta 1993. Del trupla Valerie Mack, 24-letne matere iz Philadelphie, ki je delala kot spremljevalka, so v Manorvillu našli novembra 2000, preostanek posmrtnih ostankov pa šele leta 2011. Truplo Jessice Taylor so v Manorvillu odkrili leta 2003. Posmrtne ostanke ostalih žrtev so našli leta 2011 našli na plaži Gilgo, ob bulvarju Ocean Parkway, je sporočila policija. 25-letno Maureen Brainard-Barnes so nazadnje videli 9. julija 2007. Melisso Barthelemy, 24-letno spolno delavko, so po podatkih policije okrožja Suffolk nazadnje videli 12. julija 2009 v Bronxu. Megan Waterman je bila stara 22 let in je delala kot prostitutka, nazadnje so jo videli 6. junija 2010. 27-letno Amber Lynn Costello z Long Islanda so nazadnje videli 2. septembra 2010. Maja 2010 je izginila tudi Shannan Gilbert, po tem, ko je obiskala stranko v Oak Beachu. Njena mama je začela neutrudno pritiskati na policijo, naj primer vzame resno in razišče hčerino izginotje. Decembra istega leta je policija v grmovju neobljudenega dela obale Gilgo našla posmrtne ostanke pogrešane Barthelemyjeve. Dva dni pozneje so odkrili še posmrtne ostanke Brainard-Barnesove, Watermanove in Costellove, raztresene vzdolž slabega kilometra dolgega pasu ob plaži. Umorjene ženske so postale znane kot 'Gilgova četverica'.

Melissa Barthelemy (levo zgoraj), Amber Costello (desno zgoraj), Megan Waterman (spodaj levo), Maureen Brainard-Barnes (desno spodaj) FOTO: AP

"'Pokopane' so bile na podoben način, na istem območju," je leta 2023 povedal okrožni tožilec Ray Tierney. "Vse ženske so bile drobne, preživljale so se z isto stvarjo. Vse so se oglaševale na enak način. Takoj smo opazili podobnosti." Štiri ženske, katerih posmrtne ostanke so našli zavite v maskirno prevleko, so delale kot spremljevalke, svojo dejavnost pa oglaševale na Craigslistu. Nazadnje so jih videli med julijem 2007 in septembrom 2010. V naslednjem letu so v bližini odkrili še sedem trupel. Posmrtne ostanke Gilbertove so decembra 2011 našli v Oak Beachu, policija pa je kasneje sporočila, da njena smrt morda ni posledica kaznivega dejanja in ni povezana s Heuermannovimi umori.

DNK na skorji pice

Februarja 2022 je takratni policijski komisar okrožja Suffolk, Rodney Harrison, ustanovil večagencijsko projektno skupino za preiskavo umorov na plaži Gilgo. V skupino je bil vključen policijski oddelek in šerifov urad okrožja Suffolk, policija zvezne države New York in FBI. Heuermann je bil prvič omenjen kot morebitni osumljenec že naslednji mesec, je povedal Tierney. Preiskovalci so se nanj osredotočili po pregledu zapisov s telekomunikacijskega oddajnika na tem območju, fizičnega opisa osumljenca, za katerega so priče povedale, da vozi zeleni poltovornjak, in zapisov o plačilih s kreditnimi karticami. Na platnu, v katerega so bila oviti posmrtni ostanki žrtev, so našli tudi moški las. Heuermannovo DNK so našli na ostankih odvržene skorje pice in jo povezali z DNK, ki so jo našli na eni od žrtev. Julija 2023 so ga obtožili umora Barthelemyjeve, Watermanove in Costellove ter ga pridržali brez možnosti varščine. Januarja 2024 so ga obtožili še umora Brainard-Barnesove, junija 2024 umora Taylorjeve in Costillove, decembra 2024 pa še umora Mackove.

Na sodnem zaslišanju junija lani so tožilci povedali, da so kriminalisti tudi na Heuermannovih elektronskih napravah našli 'neprijetno' vsebino, vključno z načrtom oziroma strategijo za prihodnje umore.