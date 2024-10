Z obličja Zemlje izginila Putinova počitniška rezidenca v Sočiju

"Ruski predsednik se boji napadov z droni," je zapisano v zadnjem poročilu Proekte, ruskega neodvisnega preiskovalnega medija. Objavili so primerjave satelitskih posnetkov iz maja 2023 in 2024, ki razkrivajo popolno preobrazbo območja, kjer je stala velika rdeča dača, ki je veljala za najljubšo Putinovo počitniško destinacijo.

Še maja 2023 se je na obsežnem zemljišču tik ob Črnem morju bohotila hiša z več poslopji. Satelitski posnetki iz maja letos pa razkrivajo, da so na omenjenem zemljišču le še ruševine in jama, do katere vodi dostopna pot.

Na okoliških stavbah večjih sprememb ali posegov ni zaznati, medtem ko gosto rastje na Putinovem zemljišču nakazuje, da se grmičevje razrašča že več mesecev.