Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Režim ostaja na mestu, je pa 'močno oslabljen'

Washington, 19. 03. 2026 06.51 pred 1 uro 3 min branja 3

Avtor:
N.Š.
Napad na Teheran

Direktorica nacionalne obveščevalne službe Tulsi Gabbard in drugi visoki predstavniki administracije Donalda Trumpa so več kot dve uri pričali na zaslišanju v kongresu o globalnih grožnjah ZDA.

"Iranski režim je še vedno na oblasti, je pa močno oslabljen." To je na zaslišanju v ameriškem kongresu povedala direktorica nacionalne obveščevalne službe Tulsi Gabbard.

Na več kot dvourni razpravi, kjer so sodelovali tudi vodje CIA, FBI, NSA in obrambne obveščevalne agencije, so predstavili oceno globalnih groženj za ZDA. Gre za prvo javno obveščevalno poročilo po začetku vojne konec februarja.

Po oceni ameriške obveščevalne skupnosti je torej iranski režim preživel napade, vendar je njegova vojaška in vodstvena struktura utrpela resne udarce. Pa tudi, da so ameriški in izraelski napadi v regiji "v veliki meri uničili" vojaške zmogljivosti Irana, poroča BBC.

Zaslišanje je sicer potekalo le dan po odstopu direktorja ameriškega protiterorističnega centra Joeja Kenta, ki je v odstopni izjavi zapisal, da Iran ni predstavljal neposredne grožnje ZDA.

Na vprašanja senatorjev, ali je Iran predstavljal "neposredno grožnjo", Gabbardova ni želela jasno odgovoriti.

"Edina oseba, ki lahko določi, kaj je neposredna grožnja, je predsednik," je dejala.

Po drugi strani je direktor CIA John Ratcliffe menil, da Iran že dalj časa predstavlja grožnjo ZDA ter da je bila ta grožnja v danem trenutku tudi neposredna.

Uničenje v Teheranu
Uničenje v Teheranu
FOTO: AP

Ameriški predsednik Donald Trump je odločitev za napad na Iran utemeljil z razvojem jedrskega orožja, ki naj bi ogrožal ZDA in Izrael.

ZDA in Izrael so junija 2025 v 12-dnevni operaciji napadli Iran z namenom uničenja njegovih zmogljivosti za razvoj jedrske bombe.

Gabbardova je povedala, da je obveščevalna skupnost ocenila, da Iran po napadih poskuša obnoviti poškodovano jedrsko infrastrukturo, hkrati pa še naprej ne izpolnjuje svojih mednarodnih obveznosti.

V pisni izjavi za kongres je sicer navedla, da so napadi "uničili" iranski program bogatenja urana in da Iran ni poskušal obnoviti teh zmogljivosti, vendar tega dela v ustnem nastopu ni ponovila.

Pomemben del razprave je bila tudi Hormuška ožina, ključna pomorska pot za svetovno oskrbo z nafto.

Gabbardova je potrdila, da so ameriške obveščevalne službe že dolgo opozarjale, da bi Iran v primeru konflikta lahko blokiral to strateško ožino. Ratcliffe pa je dodal, da je ameriško obrambno ministrstvo vnaprej pripravilo načrte za zaščito ameriških interesov v regiji, vključno z energetskimi objekti.

Senatorje je zanimalo tudi, kakšno vlogo so imele obveščevalne službe pri odločitvi predsednika Trumpa za napad.

Ratcliffe je dejal, da je sodeloval na številnih srečanjih s predsednikom, vendar ni mogel potrditi, ali je bil prisoten pri sami končni odločitvi.

Zaslišanje je razkrilo tudi razhajanja znotraj ameriškega političnega prostora glede upravičenosti napada na Iran. Nekateri dvomijo, ali je bil napad nujen, ter opozarjajo na tveganja za širši konflikt in motnje v svetovni oskrbi z energijo.

Kljub temu ameriške obveščevalne službe vztrajajo, da Iran ostaja dolgoročna grožnja, čeprav so njegove trenutne zmogljivosti po napadih občutno zmanjšane.

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Watcherman
19. 03. 2026 08.47
ZDA in Izrael sta zmagovalca Iran je pa v večini poražen in uničen.Lp
Odgovori
0 0
Fery Zaka
19. 03. 2026 08.40
In to je tetka ugotovila iz udobnega stolčka, par tisoč kilometrov stran, medtem ko je jedla kaviar? Svaka ji čast.
Odgovori
0 0
Darko32
19. 03. 2026 08.14
DAjmo biti realni in pošteni. Poglejmo zasedanje v AMeriškem kongresu in poglejmo kaj se je ugotovilo. Zato nehajmo zavajati Slovensko javnost in bodimo pošteni in objektivni. Tukaj je Žid naplahtal TRAMP-a, kateri je šel v solo akcijo in sedaj vidimo, da se je zavajalo na veliko. Zato je omejevanje komentiranja neprimerna poteza in daje drugačno sporočilo.
Odgovori
+2
2 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573