Režim ostaja na mestu, je pa 'močno oslabljen'

"Iranski režim je še vedno na oblasti, je pa močno oslabljen." To je na zaslišanju v ameriškem kongresu povedala direktorica nacionalne obveščevalne službe Tulsi Gabbard.

Na več kot dvourni razpravi, kjer so sodelovali tudi vodje CIA, FBI, NSA in obrambne obveščevalne agencije, so predstavili oceno globalnih groženj za ZDA. Gre za prvo javno obveščevalno poročilo po začetku vojne konec februarja.

Po oceni ameriške obveščevalne skupnosti je torej iranski režim preživel napade, vendar je njegova vojaška in vodstvena struktura utrpela resne udarce. Pa tudi, da so ameriški in izraelski napadi v regiji "v veliki meri uničili" vojaške zmogljivosti Irana, poroča BBC.

Zaslišanje je sicer potekalo le dan po odstopu direktorja ameriškega protiterorističnega centra Joeja Kenta, ki je v odstopni izjavi zapisal, da Iran ni predstavljal neposredne grožnje ZDA.

Na vprašanja senatorjev, ali je Iran predstavljal "neposredno grožnjo", Gabbardova ni želela jasno odgovoriti.

"Edina oseba, ki lahko določi, kaj je neposredna grožnja, je predsednik," je dejala.

Po drugi strani je direktor CIA John Ratcliffe menil, da Iran že dalj časa predstavlja grožnjo ZDA ter da je bila ta grožnja v danem trenutku tudi neposredna.