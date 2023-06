Režiser Titanika: Izguba Titana in posadke je strašna ironija

"Ta teden sem doživljal kot dolgo nočno moro, v kateri so ljudje tekali naokoli in govorili o pokanju, kisiku in vsem tem. A vedel sem, da ta podmornica leži točno pod zadnjo znano globino in položajem. Točno tam so jo tudi našli," je povedal Cameron.

Po njegovih besedah je nesreča podmornice in smrt petih ljudi na krovu "strašna ironija". Dogodek je primerjal s tragedijo, ki se je zgodila leta 1912 – potopom Titanika. "Zdaj imamo le še eno razbitino več, ki na žalost temelji na enakih načelih neupoštevanja opozoril. OceanGate je bil opozorjen," je poudaril režiser.