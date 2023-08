Rezultati analize morske vode po izpustu iz Fukušime v varnih mejah

"Potrdili smo, da je analizirana vrednost enaka izračunani koncentraciji in je nižja od 1500 bekerelov na liter," je na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik Tepca Keisuke Macuo in dodal, da bodo v naslednjem mesecu vsak dan izvajali podobne analize.

Japonsko ministrstvo za okolje je medtem sporočilo, da so danes vzeli vzorce vode na enajstih različnih krajih in da bodo rezultate analize objavili v nedeljo. "Z vsakodnevno zelo pregledno objavo teh podatkov bomo dokazali, da naši ukrepi temeljijo na znanstvenih dokazih," je pojasnil minister za trgovino in industrijo Jasutoši Nišimura.

V jedrski elektrarni Fukušima je leta 2011 ob potresu in cunamiju, ki sta povzročila okoli 18.000 smrtnih žrtev, prišlo do taljenja jedra treh reaktorjev. Te je treba, četudi ne delujejo, še vedno hladiti z vodo. Od takrat je Tepco zbral 1,34 milijona ton vode, uporabljene za hlajenje ostankov še vedno zelo radioaktivnih reaktorjev, pomešanih s podtalnico in dežjem, ki je prodrl vanje.

Ker prostora za shranjevanje zmanjkuje, so sedaj začeli to vodo izpuščati v ocean. Odstranjevanje zbrane vode naj bi trajalo 30 let. Tepco pa bo do marca 2024 izvedel štiri izpuste vode, pri čemer bo prvi trajal približno 17 dni.