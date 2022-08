Rezultati obdukcije: Vladimir Matijanić bi ob ustreznem zdravljenju lahko preživel

Hrvaški portal Index.hr je objavil rezultate obdukcijskega poročila novinarja Vladimira Matijanića, ki je umrl po okužbi s covidom-19. Kot je razkrila njegova partnerica in novinarka Andrea Topić, je umrl po tem, ko ga kljub številnim klicem na pomoč niso želeli hospitalizirati v bolnišnici. Iz poročila je razvidno, da bi Matijanić – če bi bil ustrezno hospitaliziran – lahko preživel.

"Na podlagi teh analiz in vseh ostalih informacij, ki jih imamo, ter posvetov z njegovo partnerko Andreo Topić, so strokovnjaki, s katerimi smo govorili, prišli do zaključka o najverjetnejšem vzroku Matijaničeve smrti. Pomembno je poudariti, da bo treba počakati na histološke in morda še kakšne druge izvide, da bi izvedeli še več podrobnosti o razvoju njegove bolezni, a zaključimo lahko, da bi Matijanić imel možnosti za preživetje, če bi bil hospitaliziran na samem začetku okužbe, če bi bil pod stalnim nadzorom ali bi prejemal ustrezna zdravila. Doma ni imel možnosti, zato je 5. avgusta popoldne umrl," so zapisali pri Indexu. Covid-19, huda pljučnica in vnetje srčne mišice Obdukcija je pokazala, da je imel Matijanić covid-19 in hudo obliko pljučnice, ki je bila posledica okužbe s koronavirusom, t. i. bilateralno intersticijsko pljučnico. Hkrati s covidom-19 je prišlo do vnetja srčne mišice, zaradi česar srce ni moglo opravljati svoje funkcije – ni moglo črpati krvi, kar je bil verjetno vzrok za precejšnjo oslabelost, o kateri je Matijanić po telefonu potožil zdravstvenemu osebju. Spomnimo, Matijanić je večkrat klical prvo pomoč in svojim sogovornikom po telefonu povedal, da je tako utrujen in izčrpan, da ne more hoditi niti do stranišča, a kljub temu nihče ni menil, da bi ga bilo treba sprejeti v bolnišnico.

Strokovnjaki v obdukcijskem poročilu pojasnjujejo, da obstaja t. i. NYHA Score – lestvica, ki se uporablja pri srčnem popuščanju in sega od 1 do 4. stopnje. Na tej lestvici je bil Matijanić v tistem trenutku verjetno pri 3. To, da človek ne more prehoditi nekaj korakov oz. ima težave z dihanjem celo v mirovanju, je klinično zelo pomembno in vsak zdravstveni delavec bi moral ob tem pomisliti na možnost srčnega popuščanja. Ker je prišlo do znatnih poškodb pljuč in še hujšega srčnega popuščanja, se je Matijaniću razvil ogromen pljučni edem. Srce ni moglo črpati krvi, ostala je v krvnih žilah pljuč in tekočina iz krvnih žil se je izlila v pljuča, kar je povzročilo prenehanje dihanja in na koncu tudi smrt. Poleg pljuč se mu je tekočina nabirala tudi okoli srca, kar je zaradi pritiska na srčno mišico še dodatno oslabilo delovanje srca.

icon-expand Hrvaški novinar Matijanić (TWITTER) FOTO: Twitter

Verjetno je bil dlje časa okužen s covidom-19 Da pride do takšne poškodbe srca, mora preteči kar nekaj časa od začetka okužbe s covidom-19. Koliko časa je trajalo v primeru novinarja, je težko reči. Možno je, da je bil Matijanić okužen več dni, preden so mu postavili diagnozo covid-19. Odgovor na to vprašanje bi morda lahko dala histološka analiza, katere rezultati še niso prispeli.