Rezultati preiskave: Mike Lynch je umrl zaradi utopitve

Superjahta Bayesian, ki se je avgusta ob obali Sicilije med neurjem prevrnila in potonila, je s sabo vzela tudi sedem ljudi, ki so bili na krovu. Kot poroča Guardian, je Mike Brown iz policijskega urada Suffolk povedal, da so umrli po tem, ko se je jadrnica iz še neznanih razlogov hitro potopila med 4.15 in 4.45 zjutraj. Dodal je, da se je iskanje pogrešanih začelo zelo hitro in je trajalo več dni. Vse so nato našli v kabinah plovila, čas smrti vseh pa je bil zabeležen ob 5. uri zjutraj. Na sodišču v Ipswichu so bile odprte preiskave smrti štirih britanskih državljanov – 59-letnega Lyncha, njegove 18-letne hčerke Hannah ter 71-letne Judy in 70-letnega Jonathana Bloomerja. Vsaka od teh štirih preiskav se je začela ločeno.

Kot so sporočile italijanske oblasti, so se štirje zadušili, medtem ko je kabino napolnil ogljikov dioksid. Pri vseh štirih ponesrečencih niso odkrili znakov zunanjih poškodb. V ločeni preiskavi pa so zdaj ugotovili, da je milijonar Mike Lynch umrl zaradi utopitve, smrt njegove 18-letne hčerke pa še vedno preiskujejo.