Ribe, strah in trepet turistov v Benidormu

V španskem turističnem središču Benidorm imajo novega, nepričakovanega sovražnika – ribe. Te namreč vse pogosteje napadajo kopalce, po poročanju španskega časnika Informacion, ki ga povzema Euronews, so na priljubljeni mestni plaži Poniente pomoč nudili tudi več kot 15 osebam na dan.

Čeprav turiste svarijo, naj se pazijo rib, podobnih piranham, so napadalne živali v resnici precej bolj nedolžne. Vsaj po navadi. Gre namreč za črnorepke, majhne ribe, ki le redko zrastejo do 30 centimetrov, ime pa so dobile po črni lisi na repu. Spadajo v družino šparov in so zelo pogoste tudi v Jadranskem morju, hrano pa si iščejo pri tleh.

Zakaj so jim kar naenkrat "zadišali" turisti, še ugotavljajo, trenutno pa za najbolj verjetno velja teorija, da so nenavadno visoke temperature morja pospešile njihov metabolizem, posledično pa se je povečal tudi njihov apetit, piše Euronews.

Podatki kažejo, da so največkrat napadle starejše, privabili pa naj bi jih majhne rane, bradavice in drugi izrastki na koži.

Težava sicer ni nova. Prve primere nenavadno napadalnih črnorepk so reševalci na območju Alicanteja, v regiji, kamor spada tudi Benidorm, začeli beležiti že leta 2017.