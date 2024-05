Ribič na Jadranu ujel sinjega morskega psa

Tak ulov v Neumu res ni pogost, sinjega morskega psa je namreč dovoljeno ujeti le, če spada v t. i. "naključni ulov", nikakor pa se ga ne sme loviti načrtno ali organizirano.

Sinji morski pes je mogočna žival, prepoznamo ga po torpedasto oblikovanem telesu, ki mu omogoča, da se skozi morske globine premika s hitrostjo od 35 do 90 kilometrov na uro, kar ga uvršča med najhitrejše morske pse na svetu. Na njegovem telesu močno izstopajo dolge in koničaste plavuti, gobec in velike oči.

Ima zelo nazobčane zobe, z ostrimi robovi, kar mu pomaga pri lovljenju rib. V povprečju zraste od tri in pol do štiri metre, tehta pa tudi do 150 kilogramov. Zaradi prekomernega ulova velja za eno najbolj ogroženih vrst morskih psov na svetu.