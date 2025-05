Ribiče pretresel pogled na plavajoče truplo odraslega tigra

"Strokovnjaki izvajajo vse nujne ukrepe za izsleditev in odstranitev trupla plenilca iz vode," so po poročanju portala sporočili z območne lovske nadzorne službe.

Pred približno petimi leti so pristojni med racijo pri preprodajalcih divjih živali odkrili več trupel živali, med njimi so v zasebnem živalskem vrtu na Tajskem odkrili tudi obglavljenega tigra. Slednjega so tajski uradniki odkrili decembra 2020 v severovzhodni provinci Mukdahan.

Med racijo so zasegli tudi pet živih tigrčkov, za katere sumijo, da so jih nezakonito pretihotapili v živalski vrt. DNK je pokazal, da trije mali tigrčki niso bili v sorodu z nobenim od tigrov, ki so jih odkrili v parju, kar nakazuje, da so bili pretihotapljeni, so dejali takrat.