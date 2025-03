Ribičem 'z neba' na čoln padel 400-kilogramski delfin

Trije ribiči so med svojim ribiškim izletom v bližini novozelandskega Severnega otoka najprej zaznali, da je nekaj zasenčilo sonce, nato pa so zaslišali ogromen tlesk. Nenadoma je pred njimi ležala velika pliskavka, ki je s svojim padcem in tleskanjem polomila vse ribiške palice.

K sreči nihče, vključno s 3,4-metrskim delfinom, ni bil huje poškodovan. En ribič je utrpel le manjše poškodbe roke, ko ga je delfin oplazil med padcem.

Ribiči so po začetnem šoku poskušali delfina vrniti nazaj v morje, a zaradi njegove velikosti in teže je bila to misija nemogoče. Zato so o dogodku obvestili novozelandske oblasti za varstvo narave, ki so jih usmerile do bližnje ribiške delavnice, kjer so jih pričakali njihovi delavci. A ker je bila do tja približno ura plovbe, so ribiči delfina ves čas polivali z vodo in ga z mokro brisačo zaščitili pred soncem.

Ko so dosegli obalo, so zbrani člani lokalnega maorskega plemena najprej molili za delfina, nato pa so ga s pomočjo traktorja vrnili v ocean. Dve do tri leta staremu samcu so nadeli ime Tohu, kar v maorščini pomeni "znamenje". Lastnik skoraj petmetrske ribiške ladje pa je v spomin na delfina tako preimenoval tudi svojo ladjo.