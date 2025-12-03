Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Ribiči z zamrznjenih jezer rešili več kot 300 ujetih srn in jelenov

Moskva, 03. 12. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.P.
Komentarji
4

Sibirska zima, sibirski mraz - izraza, ki simbolizirata izjemno nizke temperature in mraz, četudi se ta pojavi na povsem drugem koncu sveta. A v tem delut Rusije prav zares vladajo mraz, led in sneg. Zaledenela jezera pa so zmedla tudi številno divjad, ki je nebogljeno obtičala sredi ledene površine. Ker se jeleni in srne z jezer niso uspeli rešiti sami, so jim na pomoč priskočili ruski ribiči.

Ruski ribiči so z zamrznjenih jezer v ruski Novosibirski regiji rešili več kot 300 divjadi, poroča Euronews. Številne živali so namreč med zimsko selitvijo obtičale na zamrznjeni površini, nezmožne, da bi se z nje rešile same.

Ribiči so našli živali, ki niso mogle stati ali se premikati po spolzkem ledu in so tako le nemočne ležale sredi ledenih jezer, zaradi česar so jim nemudoma priskočili na pomoč.

Kot je vidtei s posnetka, so reševalne ekipe srne in jelene položile na ponjave ter jih na ta način prepeljale do trnih tal, kjer so se lahko znova prosto premikale. Številne živali so ob tem glasno kričale, a nebogljeno čakale, da njihovi rešitelji opravijo svoje delo.

Rusko ministrstvo za naravo je sporočilo, da je večina živali preživela, a da so nekatere še pred prihodom pomoči že poginile.

Preberi še Neskončna čreda severnih jelenov blokirala cesto: 'Ni jim videti konca'
rusija srne jeleni sibirija zamrznjena jezera
Naslednji članek

Visel 30 metrov nad tlemi in pet ur čakal na čudež

Naslednji članek

Odvetnica, ki brani Slovenca: zastopala Fritzla in ljudožerca, ljubila serijskega morilca

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
McGregor---
03. 12. 2025 09.05
Med tem pa vsi kritiki lovcev in ribičev (za njih so samo morilci), sedijo na toplem doma v bloku in pametujejo in šinfajo po spletu, kolk so oni dobri. Same Nutrije 😂😂😂
ODGOVORI
0 0
Naš zmiraj
03. 12. 2025 09.03
Kje dobite vi te novice ker za nas so vsi ruski mediji prepovedani
ODGOVORI
0 0
Radiate
03. 12. 2025 09.01
+2
Junak! ✨
ODGOVORI
2 0
Rde?a pesa in hren
03. 12. 2025 08.58
+1
Torej je zima v Sibiriji letos res sibirska
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385