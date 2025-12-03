Ribiči z zamrznjenih jezer rešili več kot 300 ujetih srn in jelenov

Ruski ribiči so z zamrznjenih jezer v ruski Novosibirski regiji rešili več kot 300 divjadi, poroča Euronews. Številne živali so namreč med zimsko selitvijo obtičale na zamrznjeni površini, nezmožne, da bi se z nje rešile same.

Ribiči so našli živali, ki niso mogle stati ali se premikati po spolzkem ledu in so tako le nemočne ležale sredi ledenih jezer, zaradi česar so jim nemudoma priskočili na pomoč.

Kot je vidtei s posnetka, so reševalne ekipe srne in jelene položile na ponjave ter jih na ta način prepeljale do trnih tal, kjer so se lahko znova prosto premikale. Številne živali so ob tem glasno kričale, a nebogljeno čakale, da njihovi rešitelji opravijo svoje delo.

Rusko ministrstvo za naravo je sporočilo, da je večina živali preživela, a da so nekatere še pred prihodom pomoči že poginile.