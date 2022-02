100.000 poginulih rib ob obali Francije: okoljevarstveniki na nogah

Združenje, ki zastopa lastnika ladje, je v pojasnilu zapisalo, da je incident posledica pretrgane mreže. Kot so dejali, gre za zelo redek dogodek. "V skladu z evropsko zakonodajo je bil dogodek zabeležen v ladijskem zapisniku."

Evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius pa je dodal, da že išče "izčrpne informacije in dokaze o primeru".

Fotografije poginulih rib so objavili francoski okoljski aktivisti. Kot so dejali, gre za ribe, ki se uporabljajo za množično proizvodnjo ribjih palčk in ribjega olja.

Plovila z vlečno mrežo uporabljajo za ribolov več kot kilometer dolge mreže in predelujejo ribe v tovarnah na krovu. Gre za prakso, ki je deležno kritik okoljevarstvenikov. Po protestih aktivistov leta 2012 je bila nizozemska ladja FV Margiris prisiljena zapustiti avstralske vode.

Ladja, ki je v lasti nizozemske družbe Parleviliet & Van der Plas in pluje pod zastavo Litve, je v petek po podatkih spletnega portala marinetraffic.com še vedno izvajala ribov ob francoski obali.