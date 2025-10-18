Svetli način
Tujina

Ribiška predpraznična mrzlica na Češkem

Trebon, 18. 10. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 55 minutami

Začelo se je. Lahko bi rekli, da je predpraznična mrzlica zajela tudi češke ribiče. Iz največjega jezera v državi bodo med slavnostnim tradicionalnim ribolovom do nedelje vlekli krape. Okoli 110 ton naj bi jih ulovili v mreže, večina jih nato pristane na krožnikih na božični večerji. Kako jih pripravijo in zakaj si ribiški spektakel ogleda več deset tisoč ljudi?

ribiči predpraznična mrzlica češka ribolov božič
