Tujina
Ribiška predpraznična mrzlica na Češkem
Začelo se je. Lahko bi rekli, da je predpraznična mrzlica zajela tudi češke ribiče. Iz največjega jezera v državi bodo med slavnostnim tradicionalnim ribolovom do nedelje vlekli krape. Okoli 110 ton naj bi jih ulovili v mreže, večina jih nato pristane na krožnikih na božični večerji. Kako jih pripravijo in zakaj si ribiški spektakel ogleda več deset tisoč ljudi?
