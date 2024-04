Ričard neodvisni po 'porazu' na volitvah: Gremo v Evropo, tam se kradejo milijoni

Ričard neodvisni je alterego in ime liste, ki jo vodi lokalni dalamtinski posebnež Enio Meštrović. Na hrvaških parlamentarnih volitvah je kandidiral v 9. in 10. volilni enoti in močno presenetil z volilnim izkupičkom. V obeh volilnih enotah je osvojil peto mesto in se z nekaj več kot štirimi odstotki glasov močno približal volilnemu pragu.

Kljub temu, da se posebnežu, ki je za mandatarja predlagal nekega Dragana, ni uspelo uvrstiti v sabo, od politike ne bo odstopil, poroča Net.hr. "Na Hrvaškem nismo uspeli vzeti denarja, zato gremo čez sedem dni v tekmo za evropski parlament," je dejal Meštrović, ki se je pohvalil s tem, da si je pred volilnim dnem obril brad. Povedal je, da bodo za potrebe kandidature na evropskih volitvah prilagodili aktualno geslo "Iđemo" (gremo). Nov slogan stranke se bo glasil v dobesednem fonetičnem prepisu: "Vi are gojing" (Mi gremo). Odločitev za nastop na evropskih volitvah je Enio oz. Ričard pojasnil s tem, da se "v Evropi kradejo precej večji milijoni kot na Hrvaškem".

Eden od osrednjih dogodkov sredinega volilnega dne je bil tudi prihod Enia in njegovih podpornikov na lokalno volišče, kamor so vkorakali bosi, v spodnjih majicah ('podkošuljah') in v spremstvu psa.